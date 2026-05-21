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Operação Eros combate golpe da falsa garota de programa em Montes Claros
Operação Eros combate golpe da falsa garota de programa em Montes Claros

Operação Eros combate golpe da falsa garota de programa em Montes Claros

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Sete mandados de prisão e oito de busca e apreensão foram cumpridos na cidade.

Montes Claros, 21 de maio de 2026 — As polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e do Distrito Federal (PCDF) deflagraram, na manhã desta quarta-feira 20/05/2026, a Operação Eros, voltada ao combate ao crime de extorsão praticado por meio do golpe conhecido como “falsa garota de programa”. A ação foi realizada em Montes Claros, no Norte de Minas.

Ao longo da operação, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, como parte de uma investigação conduzida pela 17ª Delegacia de Polícia da PCDF.

Entenda o caso

As apurações começaram em dezembro de 2025, após um casal de Taguatinga (DF) denunciar ter sido vítima de extorsão. Segundo a investigação, as vítimas acessaram um site de acompanhantes e desistiram do encontro. A partir daí, passaram a receber ameaças, cobranças de uma suposta taxa de cancelamento e mensagens com imagens de armas de fogo para forçar o pagamento.

O trabalho de inteligência identificou que os integrantes do grupo atuavam a partir de Montes Claros. Ao todo, dez pessoas foram identificadas, entre elas três adolescentes. Os investigados poderão responder pelos crimes de extorsão e associação criminosa majorada pela participação de menores.

Integração policial

O delegado Diego Flávio Carvalho Pereira, coordenador da Agência de Inteligência do 11º Departamento de Polícia Civil em Montes Claros, destacou a importância da atuação conjunta: “A integração entre a PCMG e a PCDF demonstra a eficiência do trabalho de inteligência policial no combate às organizações criminosas interestaduais. Seguiremos atuando de forma firme e estratégica para identificar, prender os autores e também atingir o patrimônio obtido com os ganhos ilícitos dessas práticas criminosas.”

A operação mobilizou 15 policiais civis de Minas Gerais e sete do Distrito Federal, reforçando a integração entre os estados para desarticular o grupo criminoso.

A Operação Eros representa um passo importante no combate às fraudes digitais e à extorsão, mostrando a força da cooperação policial e a relevância de Montes Claros como ponto estratégico nas investigações.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Polícia Civil

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