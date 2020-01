Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Secretaria de Saúde de Januária realiza assembleias para escolha dos conselheiros da Funjan

Norte de Minas – No auditório da Gerência Regional de Saúde (GRS) de Januária, está acontecendo as assembleias dos servidores efetivos do, até então Hospital Municipal de Januária (HMJ), hoje Fundação de Saúde de Januária (Funjan) e dos servidores lotados na secretaria de saúde, respectivamente. Foram eleitos representando os funcionários do HMJ para conselho curador os enfermeiros Ricardo Soares e Leandra Pereira, e como suplentes os enfermeiros Fabrício Quadros e Jhonson Marques. Para o conselho fiscal, os servidores do hospital elegeram Leila Mota, como membro titular, e Mariza Carneiro como suplente. Representando os servidores da saúde, em geral, foram eleitos como titular do conselho curador o enfermeiro Eduardo Pereira, e como suplente a enfermeira Valessa Cunha.

Segundo o diretor do Hospital de Januária, Jaílton Xavier, o momento é de união e esperança, pois o objetivo deve ser único, o sucesso da Funjan. O diretor disse ainda, que ao assumir o cargo o hospital passou por uma série de mudanças e reformas, além da implantação de um novo modelo de gestão, o que contribuiu para a liberação do Alvará Sanitário, “e esse trabalho precisa continuar, principalmente agora, pois além do SUS, há a expectativa de celebração de convênios com planos de saúde e atendimento particular, o que poderá ser uma esperança a mais para a instituição”.

O secretário de saúde do município, Deyvison Diz, ao abrir a assembleia no primeiro dia, falou do momento em que vive a saúde do município, segundo ele é importante o envolvimento de todos para que esse processo tenha seu êxito esperado. Relembrou as mudanças estruturais que o hospital passou, a conquista do Alvará Sanitário. Completou afirmando seu compromisso em continuar ajudando no que for necessário para que a fundação e seus novos dirigentes tenham o sucesso esperado, mesmo a fundação passando a ser uma empresa independente da secretaria de saúde. O secretário de saúde é um membro nato do conselho curador da Funjan.

Por Ricardo Soares