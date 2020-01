* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2020.

Mulher tira a roupa em saguão de aeroporto e acaba presa

EUA – Uma mulher ficou completamente nua no meio da área de retirada de bagagem do Aeroporto Internacional de Miami. A cena foi registrada pela câmera de um celular e compartilhada no Twitter.

A cada passo, a moça não identificada deixava uma peça pelo caminho. Na gravação, é possível notar que ela cantava alguma canção durante o strip-tease maluco. Obviamente, o episódio chamou a atenção de funcionários e passageiros presentes no local.

Segundo o jornal New York Post, ela ainda foi vista pular em cima de uma viatura nos arredores do aeroporto. A jovem de 27 anos de idade acabou presa e foi encaminhada para uma avaliação de saúde mental.