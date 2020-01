Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Férias de verão repletas de atrações no Montes Claros Shopping

Montes Claros – Época de férias, calor e claro, hora de aproveitar os momentos com os amigos e a família com muita diversão. Por isso, o Montes Claros Shopping oferece um ambiente agradável e com muito entretenimento.

Confira todos os detalhes das atrações:

Música na Praça com Falcão Bravana

Vamos de música apaixonada neste sábado, 28 de janeiro, no Música na Praça? Quem comanda o show é o cantor Falcão Bravana, a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.

Além da trilha musical, quem prestigiar também terá opções de comidas e bebidas deliciosas, além de concorrer a brindes da Líder Notebooks.

Colônia de férias “Diversão em todas as cores”

Na próxima semana, a partir do dia 27, mais uma turma participa da Colônia de férias “Diversão em todas as cores”, atração que reúne crianças de 4 a 11 anos, para curtir as férias, com uma programação dinâmica e lúdica com brincadeiras de rua, gincanas, caça ao tesouro e missão super heróis, jogos com balão de água e bola, oficina de capoeira, mágica, malabares e muito mais.

Inscrições, informações e valores podem ser consultados pelo telefone e whatsapp (38) 99842-1179 da Atuall Entretenimento. A inscrição contempla um kit com camiseta e copo eco (copo não descartável sustentável, que a criança pode levar pra casa).

Campanha Janeiro Laranja

Destinada a levar orientações sobre cuidados com a pele no verão, a campanha Janeiro Laranja segue até o dia 26 de janeiro, no Montes Claros Shopping, das 14 às 22 horas, numa ação em parceria com a Oncológica Norte de Minas.

No espaço de atendimento para orientação, instalado na entrada principal, o público receberá orientações sobre os cuidados com o corpo, e principalmente com a pele na estação mais quente do ano que é o verão.

Parque de Espumas

O Parque de Espumas está instalado na Praça de Eventos do shopping para animar as férias de toda a criançada. Nele, as crianças podem brincar numa piscina gigante com pequenos cubos de espuma que aliam muita cor e diversão para a criançada.

A atração funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 12h às 20 horas, na Praça de Eventos. Os valores podem ser consultados no local.