* Por: Jornal Montes Claros - 25 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Jaílton Xavier é o nome defendido para ser diretor da Funjan

Norte de Minas – Em meio à escolha dos membros do Conselho Curador da Fundação Municipal de Saúde de Januária (Funjan), o nome preferencial dos representantes dos servidores do hospital é do atual diretor Jaílton Xavier. Ao assumir a direção no mês de março do ano passado, meio a um cenário de caos como a falta de médico na escala do pronto socorro e desmotivação por parte da equipe, conseguiu reverter o quadro e levar a instituição a conseguir o Alvará Sanitário de Funcionamento, requisito básico para se tornar fundação de saúde.

Um dos maiores desafios do diretor naquele período foi conseguir motivar a equipe de trabalho para caminharem juntos na busca do Alvará Sanitário. Com um estilo diferenciado conseguiu reverter esse quadro e hoje tem sido apontado pelos representantes dos servidores, eleitos para o Conselho Curador, como o nome para ser o diretor da Funjan. O Conselho Curador é composto por nove membros, sendo dois representantes diretos dos servidores da instituição e são os nove conselheiros que definem quem será o diretor da Funjan.

O conselheiro eleito, Ricardo Soares, alertou para a necessidade de um contrato de gestão bem feito com o município, com mecanismos que garantam que a prefeitura permaneça com um aporte financeiro por um tempo razoável até o ponto que a Funjan possa ser gerida com suas próprias fontes de recursos, caso contrário corre o risco de fracassar. E finalizou: “Jaílton é o nome que defendemos, porém sem recursos financeiros nem ele nem ninguém conseguirá administrar a fundação, mas temos a certeza que o prefeito da cidade, Dr. Marcelo Félix, e o Secretário de Saúde Deyvison Diaz, farão tudo o que for necessário para que a Funjan tenha êxito, pois vem trabalhando de forma a garantir uma saúde de qualidade para a população, e os avanços na saúde podem ser sentidos tanto na atenção hospitalar quanto na atenção primária da cidade”.

Por Ricardo Soares