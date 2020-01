Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Cemei Monte Sião começa a atender no início do ano letivo

Montes Claros – A Prefeitura de Montes concluiu as obras do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) do Residencial Monte Sião, na região do Grande Village do Lago (área norte). A unidade de Educação Infantil começará a funcionar no início do ano letivo da rede municipal, marcado para o dia 6 de fevereiro.

Aproximadamente 120 crianças, com idades entre 2 e 5 anos, serão atendidas pelo novo educandário, trazendo comodidade para os pais e responsáveis, além da garantia de uma educação de qualidade.

A abertura do CEMEI irá beneficiar os moradores dos residenciais Minas Gerais e Monte Sião l, ll, lll e lV.