Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Dois ficam feridos após carros baterem de frente em Montes Claros

Montes Claros – No dia 26/01/2020, por volta das 12h50, duas equipes de bombeiros militares deslocaram até a Rodovia MGC-135, para atendimento a grave ocorrência de colisão entre automóveis com vítimas presas às ferragens.

No local, houve a colisão frontal entre dois veículos de passeio. Um casal ficou retido dentro de um veículo fiat uno.

O motorista do fiat uno, idoso, estava preso às ferragens e teve múltiplas fraturas (nas pernas, braços), várias escoriações e cortes pelo corpo. A passageira sofreu escoriações pelo corpo e não estava presa às ferragens.

O motorista do outro veículo e o passageiro dele não tiveram escoriações. Houve acionamento dos airbags.

Os bombeiros utilizaram-se de técnicas de salvamento veicular de retirada de porta, corte das colunas do veículo, rebatimento total do teto, retirada de bancos, elevação do painel para a retirada do motorista e da passageira pela prancha.

Ambas as vítimas foram deixadas no Hospital Santa Casa conscientes e orientados pelo SAMU que atuou apoiando as equipes de bombeiros na ocorrência que durou cerca de 1h30min.