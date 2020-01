Montes Claros – Polícia Militar de Montes Claros participa de campanha para ajudar as vítimas das chuvas

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2020.

Montes Claros – O Governo do Estado de Minas Gerais, em parceira com o Serviço Voluntário de Assistência Social (SERVAS), iniciou uma campanha com a finalidade de arrecadar donativos para atendimento às vítimas das chuvas que incidiram recentemente sobre o Estado.

A campanha, que possui caráter filantrópico e humanitário, tem por objetivo receber materiais, tais como: colchões, lençóis, travesseiros, fronhas, etc; materiais de limpeza (água sanitária, detergente, desinfetante, esponjas, etc); materiais de higiene pessoal (sabonete, shampoo, desodorante, creme dental, escova, etc), roupas, água e alimentos não perecíveis.

A Polícia Militar participará da campanha por meio do recebimento, acondicionamento e controle dos materiais recebidos, além de disponibilizá-los aos órgãos responsáveis pela distribuição às vítimas em estado de necessidade. As doações poderão ser feitas nas Bases de Segurança Comunitárias (BSC’s), ou ainda, nos quartéis dos Batalhões e das Companhias Independentes.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) acompanhará a arrecadação dos donativos em todo o Estado, e, coordenará a sua destinação às famílias desabrigadas e/ou desalojadas.

Mais informações poderão ser obtidas na P5/11ª RPM, por meio dos telefones (38) 3201-0205, 3201-0215 e 3201-0225, ou pelo e-mail 11rpm-mclaros@pmmg.mg.gov.br.