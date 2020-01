Norte de Minas – Dois jovens são presos suspeitos de matar adolescente em Várzea da Palma

“A vítima foi chamada por um outro menor para tomar banho no córrego e ao chegar no local, foi agredido pelos dois rapazes e depois eles colocaram a cabeça dele debaixo da água até que morresse. O corpo foi deixado dentro do córrego escondido debaixo de um pedaço de árvore”, informou o delegado Guilherme Cardoso Vasconcelos.