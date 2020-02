Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2020.

EUA tira o Brasil da lista de países em desenvolvimento

EUA – O Departamento de Comércio dos EUA publicou uma nota nesta segunda-feira(10), informando que retirou o Brasil da lista de países que estão em desenvolvimento. Além do Brasil, mais 18 países como a África do Sul, China, Índia e Colômbia também foram retirados.

Na nota, o Departamento de Comércio disse que a decisão foi motivada por pedidos de adesão à Organização para Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE). Outros fatores também influenciaram na decisão como fatores econômicos, comerciais, nível de desenvolvimento de um país e a participação no comércio mundial.

Com essa ação, o tratamento preferencial dado a esses países em negociações pode diminuir. Entre os benefícios que essas nações podem perder estão prazos maiores para negociar, vantagens tarifárias e acesso a mercados. Essa medida diminuirá também as barreiras para que Donald Trump, presidente dos EUA, investigue casos de exportação subsidiada em outros países.

No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro foi até Washington pedir apoio do presidente Trump para a entrada do Brasil na OCDE. Em troca, Trump pediu que o país abrisse mão de tratamento preferencial na organização Mundial do Comércio.

Até o momento, o governo brasileiro não se pronunciou sobre a decisão dos EUA.

Reportagem, Tainá Ferreira