Montes Claros – Cantor Montes-clarense Victor Roccha faz sucesso em rádios do nordeste com “FAKE NEWS”

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Cantor Montes-clarense Victor Roccha faz sucesso em rádios do nordeste com “FAKE NEWS”

Montes Claros – O cantor montes-clarense Victor Roccha tem feito sucesso nas ondas dos rádios do Brasil, principalmente nos estados nordestinos. O hit “Fake News”, que conta a história de um término de relacionamento, já conquistou ouvintes no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia e Maranhão.

Natural de Montes Claros, Victor Roccha tem 22 anos e está na estrada da música sertaneja há seis anos. “Minha paixão pela música sertaneja começou ainda na adolescência, por volta dos 15 anos. Meu pai tinha um bar. Acabei tomando gosto de ouvir as músicas e assistia as pessoas tocando. Então, pedi que ele comprasse um violão. Aprendi a tocar e desde então passei a me dedicar ao meu sonho”, conta.

Além da música “Fake News”, disponível em plataformas digitais, o álbum de mesmo nome, também traz as canções: “Ciclo”, “Taça de Vinho”, “Consciência Pesada” e “Tô a procura de um amor”.

Ouça na sua plataforma preferida. Busque Victor Roccha. Acompanhe novidades, conheça um pouco mais desse sucesso norte-mineiro, os novos hits e agenda nas redes sociais: @victorrocchaoficial