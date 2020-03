Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de março de 2020.

Montes Claros – Micro-ônibus bate em barranco e duas pessoas ficam feridas na BR-251, em Montes Claros

Montes Claros – Duas pessoas ficaram feridas depois que um micro-ônibus bateu em um barranco na BR-251, em Montes Claros, na noite dessa quarta-feira (11).

No veículo, que saiu de Alagoas e seguia para São Paulo, havia 17 pessoas, sendo que duas ficaram feridas.

A equipe do SAMU socorreu uma mulher de 49 anos que estava com uma possível fratura na clavícula e luxação no ombro; a paciente foi levada para a Santa Casa de Montes Claros.

Já a segunda vítima foi encaminhada para o hospital pelo Corpo de Bombeiros.