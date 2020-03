Montes Claros – Prefeitura anuncia criação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de março de 2020.

Montes Claros – Prefeitura anuncia criação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros irá inaugurar, ainda no mês de março (“Mês da Mulher”), o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), um espaço destinado a prestar atendimento humanizado e de qualidade às mulheres em situação de violência, proporcionando atendimento psicossocial, orientação e os encaminhamentos jurídicos necessários.

Trata-se, portanto, de um equipamento estratégico da política de enfrentamento à violência contra as mulheres, gerido pela Prefeitura.

O Centro de Referência irá atender mulheres vítimas de violência, oferecendo atendimento e acompanhamento psicológico, social e jurídico, além de orientação sobre os diferentes serviços disponíveis relacionados à prevenção, apoio e assistência às mulheres em situação de violência.

A equipe do Centro também irá fazer articulação com outras instituições para oferecer acesso a programas de educação formal e não formal, além de inserção no mercado de trabalho.

O Centro irá funcionar na avenida Mestra Fininha, 715, no Centro.