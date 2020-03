Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de março de 2020.

Cemig abre inscrições para Programa de Estágio 2020

A partir desta quinta-feira (12), estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2020 da Cemig. Ao todo, serão oferecidas 100 vagas, sendo 80 para nível superior e 20 para nível médio técnico. As inscrições vão até o próximo dia 25 e devem ser feitas no site da Agência de Integração Empresa Escola – AGIEL (http://www.agiel.com.br).

O início do estágio está previsto para o mês de maio de 2020, com encerramento em dezembro de 2020 e carga horária de quatro horas por dia, conforme regulamento. Os candidatos selecionados receberão bolsa de complementação escolar nos valores de 1,2 salário mínimo para estudantes de nível superior e 1,0 salário mínimo para os de nível técnico, com direito a vale-transporte.

Provas online

O candidato deverá responder, imediatamente após realizar a inscrição pela internet, a uma prova online de conhecimentos gerais e atualidades. Os aprovados nessa etapa deverão enviar, por meio eletrônico, os documentos comprobatórios. Os mais bem classificados, conforme critérios estabelecidos no regulamento do Programa de Estágio Cemig 2020, serão convocados para participarem de uma entrevista técnica na Cemig.

Especificações

Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado e frequente com, no mínimo, 50% do curso concluído para o nível superior. Para estágio de nível médio técnico, o candidato deve estar matriculado e frequente no último ano do curso, conforme critérios estabelecidos no regulamento.

Somente serão aceitas inscrições de estudantes dos cursos reconhecidos pelo MEC, como consta no site da instituição. Não serão aceitas inscrições de estudantes que já tenham cumprido estágio do mesmo curso na Cemig.

Confira a lista de cursos:

· Nível Superior

Administração, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Agrimensura, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Energia, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Telecomunicações, Estatística, Matemática Computacional, Relações Públicas, Serviço Social e Sistemas de Informação.

· Nível técnico

Automação, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica, Telecomunicações e Segurança do Trabalho.