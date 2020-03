Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de março de 2020.

Montes Claros – Projeto Agente Local de Inovação oferece 20 Vagas em Montes Claros

Montes Claros – O projeto Agente Locais de Inovação (ALI), iniciativa do Sebrae em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), está com inscrições abertas para o workshop “Estou preparado para inovar”, em Montes Claros, no dia 17 de março. A iniciativa tem como objetivo promover a prática continuada de ações de inovação, por meio de orientações proativas, gratuitas e personalizadas.

O workshop irá selecionar 20 empresas para participar do projeto e receberem apoio e acompanhamento do Sebrae por meio de um agente local de inovação. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (38) 3224-7350, pessoalmente na Agência de Atendimento do Sebrae Minas em Montes Claros, mesmo local do evento, ou ainda pelo site da Loja do Sebrae.

O analista do Sebrae Minas Pedro Viana acompanha o projeto em Montes Claros e destaca que já é possível ver resultados nas empresas atendidas. “Com a criação e a entrega de soluções inovadoras, estamos possibilitando que os pequenos negócios consigam maturidade no processo de gestão e motivação para se adaptarem às novas tecnologias. Muitas das ações propostas já foram colocadas em prática, trazendo resultados, como o feed back positivo dos clientes”, ressalta.

O projeto ALI – Regional Norte atende gratuitamente 20 empresas em Montes Claros, que também foram selecionadas por meio de workshop, e está em vigor desde outubro de 2019. O primeiro ciclo vai até maio deste ano. A partir daí, as empresas devem dar continuidade às ações.

Cada ciclo é composto de quatro fases, que perpassam pela descoberta e validação do problema, proposta de valor e modelagem do negócio. Antes de ser selecionada para o ciclo, as empresas participam do workshop “Estou preparado para inovar?”, em que o agente local de inovação aplica o “radar da inovação”, etapa classificatória para identificar a maturidade das empresas em inovar.

Serviço

Projeto Agente Local de Inovação: workshop “ Estou preparado para inovar”

Data: 17 de março

Horário: 19h às 22h

Local: Agencia Sebrae – Av Mestra Fininha, 1448 – Bairro Funcionários

Inscrições gratuitas: https://loja.sebraemg.com.br/detalhe/12474/workshop-estou-preparado-para-inovar—/