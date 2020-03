Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de março de 2020.

Montes Claros – Coronavírus leva Dilson Godinho a mudar rotina para acompanhantes e visitantes

Montes Claros – Restrição no número de acompanhantes, redução dos horários e limitação do número de visitantes, normas para circulação, proteção, manuseio de materiais e formas de lidar com pacientes ambulatoriais e internados, são algumas das medidas que estão sendo seguidas nas unidades do Hospital Dilson Godinho, atendendo recomendações dos órgãos de saúde publica para combate ao Corona Vírus (Covid-19). As ações fazem parte do plano para enfrentamento da emergência de saúde pública, diante do reconhecimento da pandemia causada pelo Corona Virus – Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para discutir processos, fluxos e ações relacionados à prevenção e atendimento aos casos suspeitos, prováveis e confirmados da doença, foi criado um núcleo composto por representantes de profissionais dos diversos setores do Hospital Dilson Godinho, que terá reuniões diárias, de segunda à sexta-feira, para verificar o cumprimento das ações, atualizar as medidas, além de filtrar as informações a serem divulgadas sobre o assunto, evitando a propagação de notas inverídicas, distorcidas e sem consistência técnica.

As ações que estão sendo tomadas visam principalmente preservar a saúde dos pacientes, funcionários, acompanhantes e visitantes. Dentre as várias medidas já adotadas, houve redução no horário das visitas e limitação na quantidade de visitantes em cada turno, assim como também limitações quanto à idade e condições de saúde dos visitantes. Os novos horários estabelecidos são de 13 às 13:30 horas para pacientes internados nas Alas Verde, Laranja e Amarela; das 14 às 14:30 para as alas Rosa e Cinza. Para pacientes internados em apartamentos, serão reservados 30 minutos para cada visita por dia. No Centro de Terapia Intensiva (CTI) as visitas também estão limitadas a uma por dia e no horário de 20 às 20:30 horas.

Ainda em relação aos acompanhantes somente serão permitidos para paciente acima de 60 anos, pacientes com mobilidade reduzida, pacientes oncológicos e dialíticos desde que o médico ateste a necessidade. Não serão permitidos acompanhantes com idade acima de 65 anos.