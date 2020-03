Norte de Minas – Francisco Sá ganha Posto Avançado dos Bombeiros

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2020.

Norte de Minas – Começou a funcionar nesta segunda-feira (30) em Francisco Sá no Norte de Minas o primeiro Posto Avançado do 7° Batalhão de Bombeiros Militar.

A iniciativa faz parte do Planejamento Estratégico da Corporação e levou em conta o número de ocorrências registradas na região, principalmente, acidentes automobilísticos na BR-251.

“A entrada em funcionamento do Posto Avançado Francisco Sá é mais uma das metas que temos cumprido no sentido de levar os trabalhos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para mais perto dos cidadãos”, definiu o comandante do do 7° BBM, Major Darlan Moreira Soares.