* Por: Jornal Montes Claros - 22 de abril de 2020.

Brasil tem mais de 43 mil casos confirmados de coronavírus e 2.741 mortes registradas

O número de mortes em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19) chegou a 2.741, conforme novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. Já os casos confirmados subiram para 43.079. O índice de letalidade da doença subiu de 6,3% para 6,4%.

Nas últimas 24h, foram 166 falecimentos em relação a segunda (20), quando foram registradas 2.575 vítimas. Houve um crescimento de 2.498 novos casos em comparação aos últimos dados, quando foram contabilizadas 40.581 pessoas infectadas.

São Paulo concentra o maior número de falecimentos (1.093). O estado é seguido por Rio de Janeiro (461), Pernambuco (260), Ceará (215) e Amazonas (193).

Além disso, foram registradas mortes no Maranhão (60), Paraná (51), Bahia (47), Minas Gerais (44), Pará (38), Santa Catarina (35), Espírito Santo (34), Paraíba (33), Rio Grande do Norte (28), Rio Grande do Sul (27), Distrito Federal (24), Goiás (19), Alagoas (19), Piauí (14), Amapá (13), Acre (8), Mato Grosso (6), Mato Grosso do Sul (6), Sergipe (5), Rondônia (4), Roraima (3) e Tocantins (1).

Recuperados

O Brasil registrou, até segunda-feira (20), 22.991 pessoas recuperadas da covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. O número foi divulgado sem detalhamento por estado.

A taxa nacional de recuperação da doença encontra-se em 56,7%, uma pequena melhora em relação aos 55% registrados em 14 de abril, quando o ministério começou a divulgar o número de recuperados.