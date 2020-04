Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de abril de 2020.

Montes Claros – A partir desse sábado (25) se torna obrigatório o uso de máscaras em Montes Claros

Montes Claros – O uso de máscara de proteção se tornará obrigatório em Montes Claros, no Norte de Minas, a partir deste sábado (25). O decreto foi publicado nesta sexta-feira (24) e uma das medidas se refere ao uso da proteção. A iniciativa foi tomada para evitar a disseminação do novo coronavírus no município.

De acordo com o decreto, os estabelecimentos comerciais que estão autorizados a funcionar devem impedir a entrada de pessoas sem máscaras nos locais.

Além disso, o decreto permite o funcionamento do comércio de serviços não essenciais, desde que a entrega dos produtos ocorra diretamente no veículo dos clientes.

Cultos e manifestações religiosas poderão ser realizados, porém algumas medidas devem ser tomadas. Dentre elas, disponibilizar produtos para higienização, respeitar o afastamento mínimo de quatro metros entre as famílias, suspender a entrada de fiéis sem máscara e obedecer ao limite máximo de 30 pessoas por celebração.

Vale lembrar que nessa quinta-feira (23), o prefeito da cidade, Humberto Souto, contou que dois hospitais de campanha serão criados. Sendo um na UPA Chiquinho Guimarães com 60 leitos de baixa complexidade, já o outro será no terceiro andar do hospital Alpheu de Quadros com 40 leitos.