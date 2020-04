Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de abril de 2020.

MG – Copasa anuncia medidas para regularizar situação de inadimplentes

MG – Aproximadamente 31 mil clientes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) tiveram abastecimento hídrico suspenso, por conta do não pagamento de faturas referentes aos últimos meses de 2019. O corte é um empecilho para a adoção de uma recomendação básica e eficiente na contenção da proliferação do novo coronavírus: lavar bem as mãos e os punhos.

Agora, para facilitar a regularização daqueles que estão inadimplentes, de forma que voltem ter acesso à água, a Copasa anunciou uma série de novas medidas nesta sexta-feira (24) – entre elas, foram estabelecidos novos prazos para suspensão de abastecimento e foram criadas condições especiais para renegociação de débitos.

Em relação à renegociação, clientes mais vulneráveis, aqueles que são beneficiados com a tarifa social, podem, com a nova proposta, acertar seus débitos com uma entrada de apenas 0,5% do débito e o restante pode ser parcelado em até 36 meses, sem juros. Para as demais categorias, o valor da entrada será de 5% do total do débito ou o valor de uma fatura média dos últimos 12 meses, e o restante parcelado em até 24 parcelas, com juros de 0,5%. Antes, os débitos eram parcelados em até 24 vezes, com uma entrada de 20% do valor da fatura e juros de 1% ao mês.

Além disso, mesmo que inadimplentes, os mais vulneráveis não terão serviço de distribuição suspenso até 30 de maio. O prazo pode ser prorrogado caso a crise se mantenha.

“A companhia e o governo seguirão avaliando e, se for preciso, estes prazos poderão ser ampliados. A Copasa, buscando proporcionar o retorno do abastecimento de água para seus clientes, criou condições específicas para este período da pandemia do Coronavírus, que, a princípio, serão válidas até o final de maio de 2020”, assegura Carlos Eduardo Tavares de Castro, presidente da empresa.

“A empresa trabalhou para estabelecer facilitadores para que os débitos fossem quitados e incentivar os clientes inadimplentes a regularizar a situação deles”, expôs, dizendo que o aumento da inadimplência pode criar custos extras aos demais clientes. Ele lembra, ainda, que “a suspensão do fornecimento de água é o último recurso da companhia para alertar os inadimplentes”, disse.

Antes da interrupção, “a Copasa dialoga com o cliente por meio de ligações telefônicas, mensagem de texto e e-mail. A suspensão só é executada em 75 dias, após o vencimento da conta”, explicou Castro, reforçando que os valores pagos mensalmente pelos clientes são a única fonte de receita da empresa.

Em comunicado, a Copasa informa que as decisões foram construídas em alinhamento ao governo de Minas e com anuência da Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG).

Veja quais são as novas condições para negociação dos débitos