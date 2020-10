* Por: Jornal Montes Claros - 30 de outubro de 2020.

Norte de Minas – Minerva Foods estende aluguel de UTI Móvel em Janaúba

Norte de Minas – Com o objetivo apoiar as instituições e comunidades locais nos processos de diagnóstico e combate à propagação da COVID-19, a Minerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul e uma das maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados na região, estendeu por mais três meses, até dezembro, a locação das UTIs Móveis cedida ao município de Janaúba, como forma de reforçar o sistema de suporte e atendimento da população.

A ação faz parte de um ciclo de iniciativas promovidas pela Minerva Foods com o objetivo reforçar o controle de casos na cidade para evitar a propagação do vírus. A nova doação soma-se a diversas outras realizadas nos últimos meses.

Doações anteriores à comunidade

Anteriormente, a Companhia doou 346 testes rápidos de diagnóstico da COVID-19, além de 50 litros de álcool em gel; 40 mil luvas; 20 protetores faciais e 10 aventais de Brim para a Secretaria Municipal de Saúde de Janaúba no Norte de Minas.

As doações anteriores incluíram mais de 2,3 toneladas de carne bovina; 11.550 EPI’s como máscaras, toucas, luvas; cerca de 200 componentes e equipamentos hospitalares; e 36 equipamentos de escritório como teclado, mouses, cabos e outros.

Os itens foram entregues à Secretaria Municipal de Saúde, ao Hospital Regional e ao Asilo São Vicente de Paula. No município de Montes Claros, o Hospital Santa Casa também recebeu doações para contribuir com os cuidados dos pacientes e combater o contágio pelo novo coronavírus.

Sobre a Minerva Foods

A Minerva Foods é líder em exportação de carne bovina na América do Sul e atua também no segmento de processados, comercializando seus produtos para mais de 100 países. Além do Brasil, a Minerva Foods está presente no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia e no Chile, por meio de sua subsidiária Athena Foods, empresa que nasceu líder no mercado global de exportação de carnes bovinas da América do Sul para o mundo. A Minerva Foods, junto à Athena Foods, atende a cinco continentes com carne bovina e seus derivados e opera, hoje, 25 plantas de abate e desossa, 16 escritórios internacionais, 14 centros de distribuição e três plantas de processamento.