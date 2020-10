* Por: Jornal Montes Claros - 31 de outubro de 2020.

MG – Estado de Minas Gerais anuncia reabertura de espaços culturais

MG – Com a entrada de vários municípios mineiros na onda verde do plano Minas Consciente museus, galerias, salas de espetáculo e teatros geridos pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) e a ela vinculados irão reabir as portas ao público no dia 3/11.

Antes do retorno, os equipamentos estão sendo preparados mediante rígido protocolo de segurança sanitária, conforme exigido pelas autoridades de Saúde em prevenção à covid-19. O objetivo é promover o retorno seguro das atividades presenciais, suspensas há cerca de sete meses.

Especificidades

As medidas de saúde e segurança para reabertura estão sendo estabelecidas de acordo com as características específicas de cada espaço. Os equipamentos sob gestão de parceiros, como alguns espaços do Circuito Liberdade, em Belo Horizonte, têm autonomia sobre o retorno do atendimento presencial e cada protocolo está sendo avaliado caso a caso.

No interior, os museus sob administração estadual são Casa Alphonsus de Guimaraens (em Mariana), Casa Guignard (em Ouro Preto) e Casa Guimarães Rosa (em Cordisburgo). A reabertura de cada um deles depende do avanço das ondas do plano Minas Consciente e também da liberação das prefeituras, mas, por enquanto, segue prevista para o dia 3/11 nas três cidades. A Biblioteca Estadual e o Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte, ainda não estão autorizados a reabrir por parte de decreto municipal.

“Estamos comemorando a volta das exposições, espetáculos e museus do Sistema Estadual de Cultura. Essa reabertura tem sido bastante aguardada pelo público e por toda equipe. Importante ressaltar que todas as atividades e planejamento estão sendo conduzidos com atenção sanitária e respeito aos protocolos do Minas Consciente para que o público possa vivenciar novas experiências culturais com segurança”, aponta Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

Protocolos

Além da abertura com até 50% da capacidade de público, os espaços da Secult irão estabelecer a ocupação das áreas com distanciamento de 2 metros entre as pessoas. Haverá avaliação a cada 21 dias para nortear o número limite de participantes das atividades.

Os protocolos possuem especificidades avaliadas de acordo com o espaço de cada equipamento. Exemplo é a ocupação em teatros e espaços de espetáculos, em que haverá marcação de assentos; já para museus haverá limitação de um visitante a cada 5m², mediante agendamento prévio, além da habitual obrigatoriedade do uso de máscara e da utilização de álcool em gel.

Para alcançar um público mais amplo, as atividades e ações virtuais devem seguir na agenda, numa programação híbrida, presencial e on-line.

Palácio das Artes

Uma exposição inédita e gratuita marca a reabertura do Palácio das Artes, da Fundação Clóvis Salgado (FCS), vinculada à Secult, também no dia 3/11. A Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard recebe obras dos cinco artistas contemplados com o Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça. A entrada do público seguirá as diretrizes do protocolo Minas Consciente, com horário reduzido, distanciamento social, higienização e demais medidas sanitárias.

A seleção de obras à disposição do público mineiro contará ainda com trabalhos da artista Anna Bella Geiger, expoente da primeira geração de artistas conceituais latino-americanos e uma das artistas mais importantes do Brasil no século 20, que é homenageada nesta edição do prêmio.

A galeria contará com sinalização nas áreas externas e internas para garantir distanciamento mínimo de 2 metros entre qualquer pessoa dentro do estabelecimento. O uso de máscaras – tanto para visitantes quanto funcionários – será obrigatório.

Todos os ambientes do Palácio das Artes serão higienizados diariamente antes da abertura ao público. Também serão disponibilizados tapetes para a limpeza de sapatos e álcool em gel 70% para desinfecção das mãos. A entrada de sacolas, mochilas e afins será proibida em prevenção à contaminação dos espaços.

Serão permitidos até 12 visitantes por vez na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard. Durante a primeira fase de retomada, a visitação de escolas e atividades educativas seguem suspensas e só retornarão quando houver sinalização de estabilização da pandemia pelo Estado de Minas Gerais.

Saiba o que reabrirá em 3/11:

Museu Mineiro, Centro de Arte Popular, Museu dos Militares Mineiros, Palácio das Artes, CâmeraSete, Museu Casa Guimarães Rosa, Museu Guignard, Museu Casa Alphonsus de Guimaraens