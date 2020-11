Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de novembro de 2020.

Black Friday: diferenças entre Brasil e EUA

Importada do país norte-americano, data comercial apresenta algumas diferenças em relação à original por aqui.

A Black Friday conquistou o Brasil e o mundo nesta última década. Originária dos EUA, a data comercial, que acontece na sexta-feira após o feriado de Ação de Graças, atrai a atenção dos clientes pelas melhores ofertas e descontos generosos, oferecidos pelas lojas. É a chance perfeita para fazer aquela compra que você planejou o ano todo.

Entretanto, apesar de seguir os mesmos moldes da Black Friday norte-americana, na prática, existem algumas diferenças entre a data aqui e nos EUA. Elas estão relacionadas ao tipo de compra feito pelo público de cada país e ao lugar em que a aquisição é feita. Neste texto, conheça um pouco mais sobre esse assunto.

Presença das lojas físicas

Uma das diferenças entre a data comercial nos dois países é o apelo que ela causa nas lojas físicas. Nos EUA, a Black Friday começou antes da popularização em massa da internet, quando ainda não existia o e-commerce. Dessa forma, quem quisesse aproveitar os grandes descontos teria que ir pessoalmente até os estabelecimentos para encontrar os itens em promoção.

Já a chegada e o crescimento da Black Friday no Brasil aconteceu em outro cenário. Os varejistas on-line começaram a adotá-la a partir de 2010, seguindo o padrão norte-americano de descontos. Com o passar dos anos, cada vez mais lojas, principalmente, as grandes, aderiram ao evento.

Isso também aconteceu com as lojas físicas, à medida que a data tornou-se mais popular. Hoje, é comum encontrar várias no país, aplicando descontos e promoções da Black Friday, mesmo que o maior volume de vendas ainda aconteça virtualmente no Brasil.

Promoções em outros dias

Nos EUA, o pico das promoções acontece entre quinta e sexta-feira, sobretudo, no e-commerce, com muitos descontos começando a valer a partir da madrugada da Black Friday. Isso também ocorre durante o final de semana, com oportunidades que vão até à segunda-feira, batizada de Cyber Monday.

Já no Brasil, o período de promoções foi esticado por muitos lojistas. Uma estratégia bem comum é colocar os descontos já na segunda-feira da semana da Black Friday. Assim, os vendedores esperam impulsionar ainda mais as suas vendas relacionadas à data. Inclusive, há quem escolha esticar as promoções durante todo o mês de novembro.

Tipo de compra

As características culturais de cada país também influenciam o tipo de compra realizada em cada um deles. No Brasil, a maioria aproveita o desconto para fazer uma compra pessoal, contando até com um grande planejamento ao longo do ano para poder comprar sem fazer dívidas.

Assim, muitos aproveitam para comprar um aparelho eletrônico novo, como celular e notebook, ou adquirir novas peças de vestuário, como sapatos, camisas e vestidos. Por outro lado, nos EUA, os consumidores aproveitam para adiantar as compras de Natal, sendo esta uma característica mais forte do público norte-americano.

Desconfiança dos descontos

Outra diferença destacável é a desconfiança que muitos consumidores brasileiros têm em relação à data. Isso porque, no começo de sua adoção no Brasil, várias lojas aplicavam falsos descontos. Semanas antes, elas subiam os preços dos produtos, baixando para o valor original, quando chegava a Black Friday.

Esse tipo de prática popularizou a frase “tudo pela metade do dobro”. Com a maior adesão da data no Brasil, isso tornou-se menos comum. As ações dos órgãos reguladores, que fiscalizam esse tipo manobra, é um dos motivos para essa redução, assim como a atenção do público, que faz uma pesquisa mais aprofundada antes de finalizar a compra.

Assim, ainda há muitos que não confiam que a aplicação dos descontos seja verdadeira, mas existe muito mais segurança e certeza sobre os valores aplicados hoje do que nos primeiros anos do evento.