Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de novembro de 2020.

MG – Educação inicia teleaulas do PET 6

MG – O 6° volume do Plano de Estudo Tutorado (PET), já disponibilizado para alunos da rede estadual, será trabalhado no programa Se Liga na Educação a partir da próxima segunda-feira (16/11).

O novo ciclo dá sequência ao conteúdo do Regime de Estudo não Presencial desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), durante a suspensão das aulas presenciais em prevenção à covid-19.

O material traz a mesma dinâmica de conteúdos e atividades, desenvolvidos por ano de escolaridade e etapa de ensino, de acordo com as diretrizes da Base Comum Curricular e do Currículo Referência de Minas Gerais.

Acesso

As apostilas estão disponíveis, de forma gratuita, no site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br ou podem ser acessadas, também, pelo aplicativo Conexão Escola.

Para os estudantes que não têm acesso aos meios virtuais, o PET é entregue impresso da mesma forma como ocorreu com todas as outras edições do material. A logística e a organização para a entrega são feitas pelos diretores das escolas, de acordo com a realidade de cada comunidade escolar, sempre respeitando as determinações da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Dúvidas

O programa Se Liga na Educação, uma das ferramentas complementares ao Plano de Estudo Tutorado (PET), é transmitido na Rede Minas, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, incluindo período “Tira Dúvidas”, no qual os estudantes podem interagir e mandar perguntas para os professores que estão ao vivo no estúdio. A TV Assembleia também exibe as teleaulas (sempre as divulgadas na Rede Minas em semana anterior), de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h (conteúdos voltados para o ensino fundamental) e das 19h30 às 22h30 (conteúdos voltados para o enisno médio).