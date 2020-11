Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Plantão POLICIAL 16/11/2020

JANAÚBA – A Polícia Militar, no último dia 14, por volta das 22h00min, durante patrulhamento pela rua Lídio Cardoso de Sá, bairro Santo Antônio, em Janaúba, deparou com 02 (dois) indivíduos, em atitudes suspeitas, trafegando em uma motocicleta; ao perceber a presença policial e que seriam abordados, evadiram, contudo, foram acompanhados e acionada a operação cerco, bloqueio e interceptação, sendo, posteriormente, localizados, abordados e identificados, 20 e 22 anos; durante as buscas os policiais militares localizaram na posse destes 01 (um) tablete de substância semelhante a maconha, aproximadamente, 272 gramas, (duzentos e setenta e duas), 01 (uma) bucha da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) faca e R$222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Os indivíduos foram presos e conduzidos a DP, com os materiais apreendidos.

NOVA PORTEIRINHA – A Polícia Militar, ontem, 15, por volta das 21h28min, durante patrulhamento recebeu informações/denúncia que um indivíduo, posteriormente identificado, realizava o tráfico de drogas na rua Gorutuba/rua São Lucas, bairro Centro, em Nova Porteirinha. De posse das informações, durante o patrulhamento/rastreamento, os policiais militares localizaram, abordaram e identificaram o suspeito, 19 anos; nas proximidades do local onde fora abordado observaram forte odor de substância semelhante a maconha; ao ser questionado tentou desvencilhar da abordagem e evadiu correndo em direção à sua casa, contudo, foi acompanhado e novamente abordado, já no quintal da residência. Durante as buscas, novamente tentou se desvencilhar da abordagem, momento em que chegou ao local o seu genitor e outras pessoas que tentaram adentrar na residência, sendo solicitado reforço policial para controlar a situação; com a chegada do reforço finalmente foi submetido à busca pessoal; durante as buscas localizaram em seu poder 01 (um) invólucro plástico contendo 16 (dezesseis) buchas e 02 (dois) pequenos tabletes de substância semelhante a maconha. Durante as tentativas de se desvencilhar da abordagem o indivíduo sofreu pequenas escoriações, contudo, dispensou atendimento médico, ainda assim foi conduzido ao HPS Regional, onde foi atendido e, após ser liberado, foi preso e conduzido a DP, com o material apreendido.