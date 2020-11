Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Plantão POLICIAL 17/11/2020

CLARO DOS POÇÕES – A Polícia Militar, ontem, 16, por volta das 11h50min, compareceu no Posto de Saúde, em Claro dos Poções, onde, segundo informações, teria dado entrada uma vítima de homicídio, posteriormente identificada, homem de 48 anos. No local dos fatos, à rua São Vicente, bairro Renascer, em Claro dos Poções, os policiais militares apuraram que a vítima teria ofendido a mãe do autor, identificado, 43 anos, que, inconformado com a situação, foi até sua residência, onde apossou de 01 (uma) faca, retornou e desferiu 04 (quatro) facadas no peito da vítima. Consultado o sistema foi constatado que a vítima possuía um Mandado de Prisão, em aberto, pelo crime de homicídio. Após o crime o autor evadiu e ainda não foi localizado. Rastreamento continua.

MANGA – A Polícia Militar, nesta data, 17, por volta das 01h30min, compareceu rua Umbuzeiro, bairro Arvoredo, em Manga, onde, segundo testemunha, o autor, identificado, 35 anos, desferiu 01 (um) golpe de faca no abdômen da vítima, identificada, homem de 66 anos; no local os policiais militares localizaram a vítima caída, atrás de uma porta. Equipe do SAMU foi acionada porém, devido se encontrar em outro atendimento, informou que não teria condições de deslocar para prestar atendimento. Diante da gravidade, a vítima foi socorrida pelos próprios militares ao HPS local onde foi atendida pelo médico de plantão que atestou o óbito. Na sequência, retornaram ao local, onde, em contato com outra vítima, identificada, mulher de 58 anos, esposa da vítima, 66 anos, esta informou que constantemente era agredia fisicamente pelo esposo, e, nesta data, fora agredida novamente, com socos no rosto e enforcamento, a qual apresentava, devido as agressões, sangramento na boca e escoriações pelo corpo; informou ainda que devido as lesões que apresentava o seu filho/autor invadiu a residência e desferiu um golpe de arma branca (canivete) na barriga da vítima. Após o ocorrido o autor evadiu tomando rumo ignorado e ainda não foi localizado. Rastreamento continua.

ESPINOSA – A Polícia Militar, ontem, 16, por volta das 19h30min, recebeu informações que no Povoado São Pedro, na zona rural de Espinosa, havia uma vítima, caída ao solo, em uma estrada vicinal do povoado de São Pedro, aparentemente sem sinais vitais. Diante das informações os policiais militares contataram com o SAMU e deslocaram ao local, onde, depararam com a vítima, identificada, 65 anos, caída ao solo, com um corte profundo no couro cabeludo (cabeça), tendo a equipe do SAMU atestado o óbito, e relatou que a vítima, teria sido agredida com pancada na cabeça por objeto contundente; segundo familiares da vítima, e de moradores da comunidade, a vítima fazia uso constante de bebidas alcoólicas e, em alguns momentos, quando alcoolizado, sem motivos, proferia palavras de baixo calão em desfavor das pessoas. Perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Foi realizado intenso rastreamento na tentativa de colher mais informações sobre a autoria, bem como sobre o objeto utilizado no crime, contudo, sem êxito.