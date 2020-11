Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Plantão POLICIAL 19/11/2020

JANAÚBA – A Polícia Militar, ontem, 18, por volta das 18h01min, durante patrulhamento recebeu informações/denúncia que, na rua Santa Maria, bairro Novo Paraíso, em Janaúba, ocorria o tráfico de drogas. De posse das informações os policiais militares deslocaram ao local onde visualizaram um individuo, em atitudes suspeitas, com características semelhantes às constantes da denúncia, o qual foi abordado e identificado como sendo um menor infrator de 16 anos; durante as buscas localizaram em seu poder 01 (um) revólver, calibre .38, carregado com 06 (seis) munições intactas, e, nas proximidades do local onde ele se encontrava localizaram 01 (uma) sacola contendo 07 (sete) pequenos tabletes de substância semelhante a maconha e 24 (vinte e quatro) buchas da mesma substância e, embaixo de uma árvore, mais 02 (dois) tabletes maiores da mesma substância. O menor foi apreendido e conduzido a DP, com os materiais apreendidos.