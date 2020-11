Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de novembro de 2020.

MG – Regiões Leste e Nordeste regridem para onda vermelha a partir deste sábado em Minas Gerais

MG – Duas macrorregiões de Saúde vão regredir para a fase mais restritiva do Minas Consciente, plano do governo do Estado para garantir a retomada gradual e segura da economia nos municípios, a partir deste sábado (21). Cidades das regiões Leste, onde está localizada Governador Valadares, e Nordeste retornam para a onda vermelha, onde apenas os serviços essenciais, como supermercados e farmácias, estão autorizados a funcionar. Leste do Sul e Sudeste voltam para a etapa amarela.

A medida foi tomada após aumento de 11% da incidência do novo coronavírus nos últimos 14 dias no território. O anúncio foi feito na última quarta-feira (18) pelo Comitê Extraordinário Covid-19. De acordo com boletim epidemiológico divulgado neste sábado, Minas soma 395.534 novos casos da doença, com 9.732 mortes. Os números representam um aumento de 2.424 notificações positivas e 44 vidas perdidas a mais em relação ao dia anterior.

Em Governador Valadares, 9.635 pessoas tiveram casos confirmados até sexta (20), com 333 óbitos. Outros 16 pacientes perderam a vida por síndrome respiratória aguda grave no município. A taxa total de ocupação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) chegou a 100% nos hospitais particulares da cidade e 89,6% nos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), com 43 pessoas internadas.

Segundo a prefeitura, o comércio poderá funcionar em esquema de entrega por delivery e entrega no balcão das lojas. A decisão foi tomada após uma reunião com o Ministério Público e representantes de classe, realizada na sexta.

Regiões regridem para onda amarela

Outras duas regiões, Leste do Sul e Sudeste, retornam para a onda amarela, que permite a abertura de serviços não essenciais com menor risco de contágio, como lojas de roupas e salões de beleza. O Vale do Aço permanece na onda amarela, enquanto Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Sul, Oeste, Centro, Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Centro-Sul ficam na verde, fase que possibilita a abertura de serviços não essenciais com alto risco de contágio, como cinemas e bares com música ao vivo.

Piora nos índices de transmissão

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, a medida se justifica por causa da piora nos índices de transmissão, incidência e ocupação dos leitos em algumas localidades. “É fundamental que os mineiros participem das ações de controle, com o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social”, explicou.

Até o momento, 657 cidades mineiras aderiram ao plano Minas Consciente, impactando 13,4 milhões de pessoas. Nesse contexto, 534 cidades do Estado com menos de 30 mil habitantes registraram incidência da Covid-19 abaixo de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.