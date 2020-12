Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Projeto de voluntariado da Alpargatas reforma casas de funcionários das fábricas da empresa

Montes Claros – O Instituto Alpargatas – braço de responsabilidade social da Alpargatas –, abraça uma série de ações de voluntariado empresarial para contribuir com o desenvolvimento local e transformar vidas nos municípios onde há plantas operacionais da empresa. O projeto Fábrica dos Sonhos é uma delas.

A iniciativa tem como objetivo promover melhorias nas moradias dos funcionários das fábricas da Alpargatas. A ideia surgiu em 2019, liderada por uma funcionária de Ingá (PB), posteriormente foi para a planta operacional mineira da empresa e hoje está sendo estendida para mais oito cidades na Paraíba e uma em Pernambuco.

Na primeira edição do Fábrica dos Sonhos, 49 colaboradores da fábrica da Alpargatas em Ingá inscreveram os seus desejos. O critério para realização do sonho era que o pedido abrangesse reformas, construções ou melhorias em seus lares. Para conferir imparcialidade, as inscrições foram avaliadas por funcionários da planta operacional da empresa em Serra Redonda, que escolheram os desejos que deveriam ser atendidos.

Em dezembro de 2019, o Instituto Alpargatas entregou os dois primeiros sonhos da ação: a reforma do quarto de uma criança asmática, com reboco, pintura de portas e paredes e instalação de forro de PVC; e a finalização de uma casa que estava inconclusa com reboco, piso, portas, janelas, banheiro, água e energia instalados. Todo o recurso financeiro para a realização das reformas foi arrecadado pelos próprios funcionários, em rifas e bazares beneficentes de produtos de marcas da Alpargatas, doados pela própria companhia. Mais de 220 pessoas colaboraram.

Em 2020, novos sonhos foram realizados: a construção de uma casa para uma funcionária e seu marido no terreno próprio do casal; e a decoração de um quarto com cama, colchão e guarda-roupa novos para outra colaboradora. Além disso, o projeto migrou para Montes Claros (MG), onde a comunidade local arrecadou R$ 24 mil em doações para construir um quarto para uma criança com doença cardiorrespiratória – filha de um trabalhador da Alpargatas – que precisa de cuidados especiais em casa.

Sobre o Instituto Alpargatas

Acreditando na capacidade da educação de transformar sociedades e regiões, a Alpargatas reuniu suas iniciativas na área de responsabilidade social e fundou o Instituto Alpargatas, em 2003. Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030, a missão do Instituto Alpargatas é garantir um ensino público de qualidade para crianças, adolescente e jovens, de 7 a 29 anos, por meio do esporte e da cultura nas comunidades em que a empresa mantém suas plantas operacionais.

Desde que foi criado, o Instituto atua em parceria com o poder público e organizações não governamentais em projetos multidisciplinares e de inclusão ampla, que disseminam a sustentabilidade e contribuem para a melhoria do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) das cidades onde atua, superando sucessivamente a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. Os projetos estão presentes nos municípios de: Alagoa Nova, Bananeiras, Campina Grande, Guarabira, Ingá, Mogeiro, Queimadas, Santa Rita, e Serra Redonda, na Paraíba; Carpina, em Pernambuco; e Montes Claros, em Minas Gerais.