* Por: Jornal Montes Claros - 28 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Motorista por aplicativo é preso por estuprar passageira em Montes Claros

Montes Claros – Um motorista por aplicativo de 31 anos foi preso por suspeita de estuprar uma passageira de 24 anos durante a madrugada do Natal (25), em Montes Claros, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime teria ocorrido enquanto ele levava a vítima ao trabalho dela, em uma padaria, por volta das 4h do dia 25, do bairro Alto da Boa Vista até o bairro Todos os Santos.

Segundo relato da vítima, ela havia feito uma viagem com o motorista por meio de um aplicativo de corrida na tarde do dia 24 e perguntado se ele aceitaria buscá-la por fora do app na madrugada seguinte, já que seria difícil encontrar motoristas disponíveis naquele horário. Os dois acordaram a viagem e o motorista buscou a vítima na hora combinada.

Pouco depois de iniciar a corrida, ele parou em um posto de gasolina, trancou as portas do carro e iniciou os ataques à passageira, passando a mão pelo corpo dela e tentando beijá-la, mesmo com as negativas da vítima. O homem tomou o celular da mulher e continuou as investidas, chegando a tirar parte da roupa da mulher. De acordo com a passageira, o homem a penetrou e, depois, ela conseguiu se desvencilhar dele, quando então o motorista a teria levado até a padaria e, só então, devolvido seu celular. Ele ainda teria sido visto rondando o local de trabalho da mulher algum tempo depois.

A vítima ligou para a mãe e contou o que havia acontecido, sendo, então, levada ao hospital. Os policiais pediram que ela entrasse em contato com o motorista pelo WhatsApp e o homem respondeu, por áudio, que avistou dois militares na porta do local onde estava ficando. “Eu vou aí te buscar, parece que você arranjou um rolo para mim. Já estou indo te buscar e vamos ali. Vou levar você ali para resolver um problema”, disse, conforme registrado pela PM. Em seguida, ele deu o endereço de onde aguardava a vítima.

Policais rumaram ao local e o prenderam. O homem admitiu ter investido sobre a vítima na madrugada, mas disse que o sexo teria sido consentido. Nas redes sociais, ele anunciava seu número de telefone para agendar corridas em um Toyota Etios branco e, aos militares, afirmou já ter tido relações sexuais com outras passageiras.