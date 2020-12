Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Prefeito de Montes Claros reedita decreto que proibia shows em Montes Claros

Montes Claros – Publicado no Diário Oficial Eletrônico desta terça, 29 de dezembro, o novo decreto 4159 assinado pelo prefeito Humberto Souto (Cidadania) na última segunda (28). O texto original do decreto 4159 foi alterado no seu artigo 6º, inciso IV, que permite a apresentação de shows artísticos e musicais em bares e restaurantes da cidade de Montes Claros.

O documento permite a apresentação de até dois artistas simultaneamente no palco, com o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre eles e de 3 (três) metros em relação ao público. O texto anterior vetava, por 30 dias, a contar do dia 21 de dezembro, a apresentação de qualquer artista nos estabelecimentos.

A mudança veio depois da sensibilização do executivo com manifestações realizadas pelo setor de entretenimento de Montes Claros. O vereador Stalin Cordeiro (Podemos) que sempre foi sensível às causas dos trabalhadores, mais uma vez prestou solidariedade e esteve ao lado dos manifestantes no protesto do último dia 21 de dezembro, quando cerca de 150 pessoas, entre eles músicos, organizaram um ato na Praça Doutor Carlos Versiani.

“Sabemos do momento delicado que vivemos em função da pandemia do COVID 19 e dos riscos de contaminação. Mas defendemos também o direito das pessoas trabalharem para levar o sustento para os seus lares. Por isso, reforçamos o pedido dos manifestantes e o prefeito Humberto Souto se sensibilizou e atendeu parcialmente a solicitação”, destaca o vereador Stalin Cordeiro.

Vale reforçar que esta não é a primeira vez que Stalin Cordeiro se posiciona ao lado dos oprimidos. Por exemplo, anteriormente foi solidário aos caminhoneiros durante a greve que parou o país; foi solidário aos professores municipais que cobravam o pagamento dos salários do mês de dezembro de 2018; participou das manifestações em defesa dos garçons na praça de alimentação do shopping e mais recentemente foi contrário à demissão dos cobradores de lotação em Montes Claros.