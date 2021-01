Montes Claros – Idoso de 67 anos é preso com drogas e e mais de R$ 3 mil no bairro Jardim Palmeiras

Montes Claros – Nesta sexta-feira (15), a polícia apreendeu com um idoso de 67 anos, crack, cocaína e mais de R$ 3 mi no bairro Jardim Palmeiras em Montes Claros.

De acordo com as informações da PM, foram feitas buscas depois que uma viatura do militares abordou um outro homem, de 44 anos, que estava em atitude suspeita nas proximidades da casa do idoso. Ele carregava uma sacola com mantimentos, confessou ser usuário de drogas e disse que estava indo trocar o por entorpecentes.

Em seguida, os policiais abordaram o idoso no imóvel e apreenderam 17 porções de crack, 58 papelotes de cocaína e R$ 3.098, provenientes da venda de drogas. Segundo a PM, o idoso resistiu à prisão e precisou ser contido pelo militares.