* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Corpo de Bombeiros realiza curso de formação de brigadistas

Norte de Minas – Através de uma ação inovadora, contemplada no Plano de Comando da Corporação, o 7º Batalhão em Montes Claros e a 6ª Companhia Independente em Diamantina, ambos pertencentes ao 4º Comando Operacional de Bombeiros, realizaram nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 a formação de 243 brigadistas orgânicos.

A capacitação de brigadistas é um dos objetivos previstos no OKR, ferramenta de gestão utilizada pelo CBMMG. O atual ciclo previu a promoção da segurança da população através da capacitação em prevenção a combate a incêndios e primeiros socorros, usando o método de objetivo resultados-chave (OKR em inglês).

Para o desenvolvimento desse ciclo, sob coordenação do 4º COB, o 7º BBM e 6ª Cia Ind produziram vídeo-aulas sobre os conteúdos, e os disponibilizaram em Plataforma EAD, para a Formação de Brigadistas Orgânicos – Nível Básico (04 horas aula: sendo 02 horas da Disciplina de Prevenção e Combate a Incêndios e 02 horas da Disciplina de Primeiros Socorros), além de 04 horas de aulas práticas nas Unidades, conforme previsto na Instrução Técnica n. 12 e Portaria n. 54/2020, ambas do CBMMG.

Foram formados um total de 243 brigadistas orgânicos nas cidades de Montes Claros, Diamantina, Curvelo e Pirapora. Os brigadistas formados são membros da população fixa das edificações ou espaço destinado ao uso coletivo, e terão como encargo a execução de prevenção e combate a incêndio, atuando de forma extraordinária no combate a princípios de incêndios, abandono da edificação e prestação de primeiros socorros, possuindo atuação restrita aos limites da sua edificação, até a chegada do Corpo de Bombeiros no local.