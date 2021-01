Montes Claros – Santa Casa e Unimontes pretendem dinamizar e interagir as práticas de TI com foco no HUCF

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Universidade Estadual de Montes Claros e Santa Casa de Montes Claros trabalham com a possibilidade de, conjuntamente, dinamizar as práticas de gestão que necessitam de produtos e serviços associados à Tecnologia da Informação e contribuem para a redução de custos operacionais. Este foi um dos assuntos abordados na visita de cortesia do superintendente Maurício Sérgio Sousa e Silva (Santa Casa) ao reitor, professor Antonio Alvimar Souza, e à vice-reitora Ilva Ruas de Abreu.

A proposta inicial é de promover encontros regulares entre as duas instituições, inclusive com a participação direta da gestão do Hospital Universitário Clemente de Faria, para analisar a viabilidade de a Universidade utilizar novas tecnologias que a Santa Casa já está experimentando.

“Santa Casa e Unimontes realizam serviços da mesma natureza na área da saúde. A troca de experiência neste sentido facilitará o acesso às práticas bem sucedidas, especialmente na gestão e na segurança de dados dos pacientes e usuários dos dois hospitais”, destacou Maurício Sérgio.

Para o reitor, “a Universidade se interessa em apoiar todo trabalho inovador que caminhe na perspectiva de melhoria a gestão hospitalar, no maior respeito e na maior acessibilidade ao usuário, de forma que dê visibilidade à qualidade do serviço e o reconhecimento para se buscar mais investimentos”.

PARTICULARIDADES

A superintendente do HUCF, Príscilla Isabella de Menezes, lembrou que o Hospital como braço do Estado no serviço de saúde regional tem as suas particularidades em termos de normas e legislações. “No que for possível avaliar e estudar ajustes para a realidade do HUCF, estamos à disposição”.

Para a vice-reitora da Unimontes, professora Ilva Ruas de Abreu, os dois hospitais se destacam com relevantes serviços prestados à comunidade regional e, na busca por melhorias. “Estabelecer parcerias é a melhor maneira de se enfrentar os desafios pertinentes ao serviço de saúde, que a cada dia se apresenta mais exigente e com maior demanda junto à população”. O encontro foi realizado na última semana.