* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Polícia Militar apreende arma de fogo em Grão Mogol

Norte de Minas – A Polícia Militar, nessa quinta-feira (28), por volta das 19h40min, durante operação visando a localização dos autores de um roubo ocorrido em data anterior em Grão Mogol no Norte de Minas, abordou um indivíduo em atitude suspeita, e durante a busca pessoal foi localizado no interior da mochila que o abordado carregava um revolver calibre .38mm com numeração raspada e carregado com 06 munições intactas.

O autor foi preso e entregue na DP com o material apreendido.