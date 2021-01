Voos promocionais! Passagens de ida e volta por apenas R$ 482 para embarque em Montes Claros

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 30 de janeiro de 2021.

A compra de passagens aéreas com antecedência é a única forma de fugir dos preços altos praticados pelas companhias aéreas no Norte de Minas. Neste final de semana é possível comprar passagens de ida e volta nos voos sem escalas da Azul por apenas R$ 482,75 (valor com as taxas incluídas) para viagem no mês de fevereiro.

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Montes Claros para a cidade de São Paulo por R$ 677,8. Para quem não abre mão de viajar para tomar um banho de mar, relaxe que também tem promoção! de Montes Claros para a cidade do Rio de Janeiro as passagens de ida e volta custam R$ 726,36 e para o Recife a ida e a volta custam R$ 877.10.

Nos voos saindo de Belo Horizonte os valores são ainda mais surpreendentes! As passagens de ida e volta para São Paulo estão sendo vendidas por R$ 290,05. Há ainda voos de ida e volta da capital mineira para o Rio de Janeiro e Brasília por apenas R$ 309.

Todas as passagens desta promoção estão com as taxas incluídas. A nossa lista de voos saindo de Montes Claros e Belo Horizonte tem datas para viagens em fevereiro, março e abril, exceto nos feriados.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de MONTES CLAROS

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de BELO HORIZONTE

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais