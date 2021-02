9 itens que não podem faltar no seu banheiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2021.

Veja o que é preciso manter neste espaço da casa.

Todos os ambientes da casa merecem um cuidado especial, até o banheiro, que, em alguns casos, é ignorado. O espaço pode ser decorado de forma funcional, por ser menor, além de abrigar itens essenciais para o dia a dia, utilizados ali.

Pasta e escova de dente são importantes para a higiene bucal, assim como as toalhas de banho e os sabonetes vão te acompanhar no chuveiro. Agora, também não se esqueça do jogo de toalha de rosto, que estará presente nos lavabos.

Você quer garantir que seu banheiro contenha os objetos certos para tornar-se funcional e agradável? Então, confira o que não pode faltar ali.

1- Sabonetes

Podem ser líquidos ou em barra e precisam estar em uma saboneteira, tanto na pia quanto no box. A ideia é que fiquem bem visíveis para facilitar a lavagem das mãos e o banho. Para as versões em barra, uma dica legal é ter um sabonete menor para a lavagem das mãos e do rosto. Além disso, opte pelas opções neutras, para evitar alergias.

2- Toalhas

Sejam próprias para o banho ou para o rosto, elas são indispensáveis e devem estar à vista das pessoas que usam o espaço. Você pode ter um armário pequeno exclusivo para guardar as toalhas. Seu banheiro é pequeno? Não se esqueça de manter, ao menos, uma toalha de rosto e uma de banho disponíveis para uso, penduradas em um gancho.

3- Escovas de dente

Como a higiene bucal é realizada no banheiro, o melhor é manter a escova de dente neste cômodo. Para evitar problemas, use um porta-escovas ou mantenha o objeto no armário do espelho.

Além disso, não se esqueça de proteger as cerdas. Se o gabinete possui gavetas, aproveite para guardar as embalagens com escovas novas. Assim, elas estarão acessíveis sempre que alguém precisar.

4- Papel higiênico

Item bastante importante, deve estar à disposição em todos os banheiros da casa. Mantenha um rolo para uso e outros guardados no armário ou em portas-papel higiênico. Muitos são de crochê e deixam o espaço ainda mais bonito.

Inclusive, essa dica é prática para quem não tem gabinetes muito grandes para guardar os rolos. Basta deixar o porta-papel higiênico em um gancho, que pode ser de plástico ou fixo na parede, grudado temporariamente nos azulejos.

5- Shampoos

Eles são bastante utilizados durante o banho para manter os cabelos limpos. Para evitar bagunça, procure deixar, no máximo, dois deles no box, em uma prateleira dedicada ao produto, enquanto as demais embalagens ficam no gabinete. Quem não possui prateleiras no box deve deixar os shampoos guardados nos armários do banheiro e pegá-los apenas quando precisar.

6- Pastas de dente

Essenciais para garantir a boa limpeza dos dentes, elas também devem ser mantidas por perto. Podem ser guardadas nas gavetas ou em um local ao lado das escovas dentais. Se for possível, mantenha junto tudo que é usado para a higiene bucal, para deixar o banheiro mais organizado.

7- Tapetes antiderrapantes

Mesmo que o piso seja antiderrapante, será importante ter tapetes neste ambiente da casa. Afinal, ninguém quer sair do banho e colocar os pés no chão gelado. Além de evitar acidentes, os tapetes antiderrapantes também dão elegância e conforto ao espaço. Inclua um tapete plástico no mesmo estilo no box. Assim, o risco de quedas diminui bastante.

8- Chinelo para banho

Mesmo que você esteja na sua casa e use um tapete plástico antiderrapante no box, não é recomendado tomar banho pisando diretamente no chão. O ideal é ter um chinelo exclusivo para este momento. Ele pode ficar no box ou ser guardado no gabinete quando já estiver seco.

9- Aromatizante de ambientes

O banheiro é um espaço que pode experimentar um cheiro desagradável ao longo da semana. Para evitar o problema, mantenha um aromatizador de ambientes por perto. Ele pode ficar em cima dos armários ou ter o sistema que libera fragrâncias automaticamente em um período específico.