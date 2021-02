Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – A 5ª Vara Cível de Montes Claros virtualiza todo o seu acervo

Montes Claros – A 5ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros chega a 100% de digitalização e virtualização de seu acervo de processos físicos. A iniciativa integra o Programa Justiça Eficiente (Projef), prioridade da atual gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que busca viabilizar a prestação jurisdicional no meio remoto.

Ela se soma à 2ª Vara de Família, que também já virtualizou todo o seu acervo. Novas unidades da Comarca estão próximas de encerrar o mesmo procedimento, segundo o juiz diretor do foro, Evandro Cangussu Melo.

“Outra novidade é que, em fevereiro, com o ingresso da Vara da Infância e da Juventude (parte cível) no Processo Judicial eletrônico (PJe), iniciou-se a digitalização/virtualização dos processos dessa competência. Cremos que em abril poderemos ter quase todos os processos cíveis virtualizados”.

O magistrado, titular da 5ª Vara Cível, comenta que na Comarca foi criado um grupo virtual para acompanhar, via planilha, o andamento dos trabalhos de digitalização dos processos físicos feitos por servidores, estagiários e terceirizados. No grupo, servidores da direção do foro e gerentes das secretarias monitoram a iniciativa. O juiz valoriza o empenho de todos no trabalho de digitalização e virtualização de processos físicos.