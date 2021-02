O que é marketing de engajamento?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Quem procura se conectar com a audiência da própria empresa e manter relacionamentos longos e lucrativos com esses clientes, com certeza, já ouviu falar sobre marketing de engajamento.

Como o próprio nome já diz, essa estratégia utiliza o engajamento para atrair ainda mais o público e convertê-lo. Mas não para por aí, existem outros benefícios trazidos por essa tática de marketing.

Para saber mais sobre o marketing de engajamento, como ele funciona e quais são suas principais vantagens para uma empresa, continue a leitura abaixo.

O conceito de marketing de engajamento

O marketing de engajamento contempla estratégias, táticas, técnicas e práticas para proporcionar o aumento no nível de interação do público com a marca.

Isso proporciona um ambiente ideal para o desenvolvimento de um bom relacionamento com visitantes, leads e clientes.

Hoje em dia, cada vez mais o consumidor busca uma maior qualidade na jornada de compra. Ou seja, ele quer ser ativo nesse processo, ser bem informado, poder tirar suas dúvidas e ter uma experiência de qualidade.

Sendo assim, a marca deve produzir cada vez mais conteúdos que engajem esse público, deixando-o muito mais próximo da decisão de compra. E, além disso, fornecer cada vez mais meios de interação, através de curtidas, compartilhamentos e comentários também.

O ambiente digital é muito competitivo para as empresas, por exemplo, uma de consultoria contábil SP, por isso, as marcas que alcançam maior engajamento dos clientes saem na frente.

A funcionalidade do marketing de engajamento

Antes de falarmos das utilidades dessa estratégia, é importante falarmos sobre como é de extrema necessidade que a empresa esteja alinhada com três fatores para conseguir o sucesso do engajamento dos clientes.

Esses fatores são: entregar aquilo que promete, fazer com que a equipe tenha orgulho de fazer parte de sua marca e alinhar os valores da sua marca com os das pessoas.

Tendo isso em mente, as funcionalidades do marketing de engajamento se dão da seguinte forma:

Personalizando a experiência do cliente;

Investindo em marketing de conteúdo;

Considerando o marketing interativo;

Dando atenção aos feedbacks;

Mensurando resultados.

As melhores funções

As tecnologias permitem uma personalização melhor da experiência do cliente com sua marca. Isso acontece através da segmentação do público, que possibilita o envio de mensagens mais efetivas, com o conteúdo certo, para a pessoa certa.

Por exemplo, o direcionamento de conteúdo para um público juvenil não vai surtir efeito para o seu negócio de motor para portão basculante, por isso você deve direcioná-lo mais para adultos e até mesmo pequenas empresas.

Essa tática gera credibilidade para a sua marca e é um caminho certeiro para o tão almejado, dentro desta estratégia, engajamento.

O marketing de conteúdo é outra forma de se alcançar o engajamento. Seu pilar é a prática de otimização de SEO (Search Engine Optimization) e a produção de materiais qualificados para cada fase do funil de vendas.

Uma dica é usar esses conteúdos para manter ainda mais o tempo de permanência do usuário em sua página. Crie algo tão agradável quanto uma página de paisagismo e jardinagem SP, por exemplo.

Isso tudo não só atrai, mas também engaja e converte o público, pois permite um diálogo compreensível e satisfatório com o usuário, tirando todas as suas dúvidas.

Junto do marketing de conteúdo, vem o marketing de interação, que entende a interatividade como a parte principal da produção de conteúdo.

Tem-se como conteúdo interativo aquele que estimula a participação do usuário, através de calculadoras, infográficos, quizzes, questionários e ebooks.

Depois de personalizar o conteúdo, produzi-lo com qualidade e com permissão de interatividade, é chegada a hora de prestar atenção nos feedbacks. Para isso, é preciso buscar ouvir os clientes.

Afinal, uma estratégia só é eficaz se gerar satisfação em seu público. Sendo assim, é importante estimular esse feedback por parte deles, através das redes sociais da marca, enquetes e e-mails.

Por fim, o marketing de engajamento procura analisar os resultados, porque só assim é possível saber o que deve ser melhorado ou aprimorado.

Tudo isso a fim de gerar engajamento, credibilidade, fidelidade e conversão para sua marca. Sendo assim, é melhor anotar essas informações para guardar em sua estante de inox e nunca mais esquecê-las.

Benefícios do marketing de engajamento para sua empresa

Chegou a hora de conhecer quais são os benefícios trazidos por essa estratégia de marketing para seu negócio. E eles são muitos, então confira os principais:

1- Crescimento da autoridade da marca

Com o uso do marketing de conteúdo, utilizando de técnicas de otimização para alcançar o primeiro lugar nas buscas das ferramentas de pesquisa, você acaba gerando mais tráfego para sua página.

Isso acaba aumentando a autoridade do seu negócio. E isso vem do maior engajamento que você causou em seu público, através dos bons conteúdos produzidos especialmente para ele.

Por exemplo, sua empresa de porta de aço de enrolar, mesmo com a grande concorrência, pode alcançar destaque ao identificar seu ponto forte e criar bons conteúdos interativos sobre ele e direcioná-los ao público certo.

A partir do engajamento gerado, esse negócio passará a obter um bom ranqueamento nos mecanismos de pesquisa.

2- Traz maior conhecimento sobre a persona

Persona é um personagem usado para representar o seu cliente ideal, baseado em seus comportamentos, desafios, interesses, hobbies, ambições, como se informa e suas preferências.

Com ela, sua empresa pode conseguir pensar melhor em estratégias e campanhas de atração e conversão.

Ao engajar com seu conteúdo, através de questionários, calculadoras, algum quizz ou até mesmo de um formulário, esse usuário acaba fornecendo à marca informações valiosas sobre seu comportamento.

Por exemplo, se você produzir conteúdos em vídeo ou blog, sobre sua empresa de inspeção de ancoragem, falando mais especificamente sobre a importância da avaliação de equipamentos de segurança.

Mas ao verificar que os conteúdos em vídeo alcançam mais likes, você, automaticamente, também entende que a persona de seu negócio é mais voltada para vídeos que para conteúdos escritos, já que o engajamento maior foi nesse tipo de conteúdo.

3- Maior possibilidade de otimização das estratégias

Como resultado de entender sua persona, você ganha um aprimoramento de suas estratégias. Ou seja, quanto mais dados você obtiver do seu cliente, mais eficazes serão suas estratégias em todos os canais.

Por exemplo, supondo que você tenha uma empresa de produção de acoplantes para ensaio de ultrassom e crie conteúdos de blog voltados para o tema, a partir disso, você pode inserir links do conteúdo do seu blog em um e-mail marketing.

Isso é uma estratégia offpage de SEO e vai gerar mais engajamento para o material do blog. Só que, além disso, permite que você meça quais campanhas estão gerando mais cliques.

Assim, é possível aplicar testes de escolha para descobrir quais componentes são mais eficazes para atrair a atenção de clientes. E, depois, fazer os ajustes necessários para aumentar essa taxa de atração.

4- Aumento do alcance de forma orgânica da marca

O bom nível de engajamento pode eliminar, por exemplo, a necessidade de investimentos em anúncios pagos para sua marca.

Isso porque a alta de taxa de engajamento aumenta o alcance e relevância de suas páginas de forma orgânica, através de tudo que foi falado anteriormente: conteúdo de qualidade, com ferramentas de interação, direcionado para as pessoas certas.

Fora que gera clientes promotores de sua marca também. Pessoas engajadas costumam compartilhar e indicar o que as deixaram satisfeitas. Isso gera credibilidade.

5- Diminuição da taxa de churn

O churn é uma métrica usada para indicar o quanto a empresa perdeu ou ganhou de clientes e receita.

Sendo assim, se o cliente estiver bem engajado, sua experiência com sua marca vai além da experiência de compra, diminuindo a taxa de churn.

Isso porque, como o cliente está em contínuo contato com a empresa, o tempo de compra diminui. E, se ele consome constantemente, gera mais renda para o negócio.

Conclusões finais

Ao terminar este artigo, você conseguiu conhecer mais sobre o marketing de engajamento, quais são suas utilidades e seus principais benefícios.

Com isso, pôde notar como ele se encaixa perfeitamente em outras estratégias de marketing, como um resultado delas ou mesmo um complemento. A criação de conteúdo qualificado e interativo é um exemplo disso.

No final, todas elas visam a atração e conversão satisfatória de usuários a leads e futuros clientes.

Além disso, foi possível entender como ela é eficaz para empresas de todos os setores e ramos. Atinge beneficamente tanto uma empresa de produção de calçados, quanto uma seladora manual para papel grau cirúrgico.

Agora você já não tem mais desculpas para não alinhar essa estratégia com sua equipe, a fim de conseguir mais clientes engajados e fiéis ao seu negócio.

