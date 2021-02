Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Serviço de Transplante de Fígado da Santa Casa comemora 10 anos

Montes Claros – O Serviço de Transplante de Fígado da Santa Casa de Montes Claros completa hoje, 22 de fevereiro, dez anos de atuação, e é referência em nível estadual, com resultados acima da média nacional, mesmo diante da situação de pandemia. Ao longo dos anos, o serviço já beneficiou centenas de pessoas.

Para chamar a atenção e comemorar os dez anos do serviço, durante esta semana, o hospital preparou blitze de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. A iniciativa pode ser conferida nos principais semáforos da região central de Montes Claros, das 7h às 9h, das 11h às 14h e das 16h30 às 18h30. “O objetivo da ação é reforçar para a população que para ser um doador de órgãos, a única coisa que precisa ser feita é avisar a família. Não precisa de nenhum documento ou qualquer outra burocracia. Basta apenas conversar com os familiares falando da decisão de ser um doador, pois é a família que autoriza a doação”, explica o superintendente da Santa Casa Montes Claros, Maurício Sérgio.

Além dos transplantes de fígado, córnea, rins, tecido musculoesquelético e medula óssea, o hospital também é referência no Sistema Estadual de Transplantes na captação de doadores de órgãos e tecidos no Norte e Nordeste de Minas. A captação de possíveis doadores de órgãos é realizada através de parceria com a Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO) e Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgão e Tecido para Transplantes (CIHDOT) da própria Instituição.

As ações em comemoração ao aniversário do serviço também marcam o início das festividades comemorativas dos 150 anos da Santa Casa Montes Claros. Ao longo do ano, serão realizadas diversas atividades ressaltando a importância do hospital como pilar da saúde no norte de Minas Gerais.

Avise sua família sobre sua decisão de ser um doador de órgãos. Diga “Sim” a doação de órgãos. Essa atitude renova vidas!