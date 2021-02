Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – MCTrans promove cursos para agentes de trânsito

Montes Claros – Com o objetivo de desenvolver ações que ampliem a qualidade no atendimento às demandas do trânsito da cidade, a Prefeitura de Montes Claros, através da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes – MCTrans, iniciou um ciclo de cursos que visa aprimorar as atividades dos agentes de trânsito.

Os cursos atendem à Portaria 94, de maio de 2017, do DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DENATRAN, e são executados pelo Setor de Educação para o Trânsito da MCTrans. A abordagem didático-pedagógica do curso irá discutir as atualizações da legislação de trânsito, o papel educador do agente, psicologia aplicada, ética e cidadania, entre outros temas.

“Estamos retomando as atividades de educação para o trânsito, com ações externas e internas. Nosso objetivo, com esse ciclo de cursos, é atualizar os conhecimentos dos agentes de trânsito e assim oferecer um melhor serviço à sociedade”, explica o agente Souza, chefe da Equipe de Fiscalização.

Para mais informações a respeito de palestras e cursos favor entrar em contato com o Setor de Educação para o Trânsito através do telefone (38) 3224-6904, ou pelo e-mail: educacaomctrans@gmail.com