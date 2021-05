Veja as peças ideais para quem pratica hiking e trekking

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de maio de 2021.

As roupas fazem toda a diferença durante uma trilha. Confira sete peças que tornam a aventura muito mais confortável.

Quem não gosta de fazer uma boa trilha e estar em contato com a natureza? Existem duas modalidades, conhecidas como hiking e trekking. A primeira refere-se às trilhas mais curtas e com pouca dificuldade, enquanto a segunda costuma ser mais longa e de nível mais avançado.

Além de escolher o tipo de trilha que você pretende fazer, é importante usar roupas esportivas adequadas para a situação. Calça jeans e chinelos são totalmente dispensáveis, por exemplo. A seguir, confira uma lista com as melhores peças para encarar uma trilha com conforto.

1. Camiseta

A camiseta é um item essencial durante as trilhas. Entretanto, é necessário evitar modelos de malha e de algodão, porque essas fibras absorvem o suor e não conseguem evaporá-lo, deixando o corpo gelado nos dias frios.

Por causa disso, camisetas de dry-fit, modal e poliamida são mais adequadas para atividades como hiking e trekking. Elas conseguem absorver e evaporar o suor rapidamente, mantendo o corpo fresco e evitando a sensação de umidade. Além disso, vale investir em modelos com proteção solar para usar nos dias quentes.

2. Calça

As calças também precisam evaporar o suor rapidamente, ajudando na regulação da temperatura corporal. Os modelos de tactel são uma ótima opção e é possível encontrar calças com forros adequados para temperaturas mais baixas.

Além dos modelos mais soltos, existem as leggings térmicas que ajudam a manter o calor corporal. É importante dar preferência às calças que são confortáveis, protegem a pele e permitem amplitude de movimento — características essenciais para uma calça de trilha.

3. Shorts

É difícil usar calça quando os termômetros marcam altas temperaturas. Então, os shorts são excelentes opções para os dias quentes. Entretanto, eles devem ser usados apenas em trilhas mais simples, visto que em locais com mata fechada é importante usar calças que protegem a pele de cortes e de picadas.

4. Segunda pele

Apesar de muitas pessoas gostarem de fazer trilha nos dias ensolarados, há quem prefira encarar longos trajetos no inverno. Nesses casos, é importante usar roupas térmicas capazes de manter o calor corporal.

A segunda pele é um item indispensável para quem pretende fazer um trekking no inverno. Ela se ajusta ao corpo e consegue reter o calor, mantendo a pessoa quente durante o percurso.

5. Fleece

Existe uma estratégia para manter-se quente nos dias frios que consiste em criar um look com camadas de roupa. O fleece, por exemplo, é colocado por cima da segunda pele e consegue manter a temperatura corporal mais alta. Por isso, ele também é um item essencial para quem gosta de fazer trilhas no frio.

6. Jaqueta impermeável

A segunda pele e o fleece trabalham juntos para manter o corpo quente. Por fim, a terceira camada é uma jaqueta impermeável, que funciona como corta-vento, além de evitar que as demais peças fiquem molhadas devido à chuva ou ao sereno.

Vale ressaltar que existem diversos modelos de segunda pele, fleece e jaquetas impermeáveis. Em geral, essas peças são desenvolvidas para temperaturas específicas. Por isso, vale atentar-se a esse detalhe e adquirir opções adequadas ao seu trekking.

7. Meias

Assim como outras partes do corpo, os pés suam. Em geral, essa característica não afeta a vida das pessoas, mas pode fazer toda a diferença durante uma trilha. Afinal, um pé úmido rapidamente se torna um pé gelado.

Por isso, é importante escolher meias adequadas para trilhas. Elas precisam evaporar o suor rapidamente, além de serem macias, evitando atrito com o calçado durante o percurso. Além disso, vale investir em modelos com cano mais alto e deixar as meias soquetes para outras ocasiões.

Acessórios fazem toda a diferença

As roupas são uma parte muito importante do trekking porque impactam diretamente na experiência. Entretanto, também é necessário estar atento aos acessórios que fazem toda a diferença durante a trilha.

Protetor solar, óculos de sol e boné são indispensáveis nos dias quentes. Um bom tênis com solado antiderrapante torna o percurso mais confortável e seguro e, em alguns casos, vale usar uma bota específica para trilha.