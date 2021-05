Moda nerd masculina: dicas para looks fáceis e estilosos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de maio de 2021.

Visual muito apreciado por homens cultos e descolados, o estilo nerd está em alta.

Foi-se o tempo em que ser chamado de nerd era algo pejorativo. Atualmente, com a disseminação da internet e a valorização das culturas gamer e geek, o estilo é algo almejado por muitos homens contemporâneos e a polo masculina, peça fundamental do vestuário nerd, tornou-se ícone de uma geração antenada com ciência, tecnologia e novos modelos de negócios.

A moda nerd masculina, mais do que nunca, tem chamado a atenção daqueles que querem expressar seu modo de vida, de pensar e suas referências culturais a partir da roupa que escolhem vestir. Se esse é o seu caso, te ajudamos com algumas dicas valiosas de como colocar isso em prática.

Atenção aos detalhes

Existem alguns acessórios considerados peças-chave para a construção de um look nerd ou geek. Esse é um estilo, vale ressaltar, que bebe da fonte de diversos outros. Isso porque os nerds são, essencialmente, homens inteligentes e muito ligados à cultura e literatura de maneira geral. Por esse motivo, muitos dos acessórios que compõem o estilo são referências de personagens de livros, filmes e séries, bem como fazem referência a determinadas épocas.

Um bom exemplo disso é o suspensório, peça-chave deste estilo que foi inventada mais de 200 anos atrás em Bruxelas, capital da Bélgica. Muito popular entre as décadas de 1920 e 1950, chegando a ser considerada datada a partir de 1960, é uma boa aposta para o nerd dos dias atuais montar seu visual.

Ao invés de incorporar o acessório a looks de alfaiataria, entretanto, o mais indicado é que você utilize o suspensório com peças mais atuais, como uma calça jeans escura de corte reto e uma camisa polo ou de gola redonda.

Mas a alfaiataria não fica de fora do estilo nerd. Ao contrário: ela o compõe de maneira repaginada, com um pouco mais de experimentação. Assim, paletós de tecidos menos convencionais, como o veludo, são boas peças para montar um look nerd com uma referência clara ao estilo vintage, no qual os nerds também se inspiram.

A modelagem dos looks nerd também é algo importante a ser observado. De maneira geral, as peças de roupas são um pouco mais justas, mas não chegam a ser acinturadas, preferencialmente com cortes retos. Como o estilo nerd, apesar de descolado, passa uma impressão de estar sempre arrumado, esse tipo de modelagem ajuda na construção do visual.

Ao contrário do que muitos podem imaginar, entretanto, especialmente considerando as peças justas, o estilo nerd comporta todos os tamanhos de corpos, sendo importante apenas estar atento às proporções do look.

De volta aos acessórios, as gravatas borboleta, da mesma forma, também casam muito bem com looks nerds, sendo que, mais uma vez, elas devem ser usadas com looks menos formais para que se confira um ar mais descolado e estiloso ao visual. Além disso, lenços, bottons, mocassim, dockside e camisa xadrez te ajudarão a compor os seus looks.

Menos é mais

Apesar de o estilo nerd estar esteticamente bastante distante do minimalismo, a máxima “menos é mais” vale para quando formos pensar a composição. Isso porque como os acessórios que fazem parte da construção desse estilo são bastante marcantes, é essencial que você não use todos de uma só vez. Caso contrário, seu visual pode ficar caricato demais.

Assim, o ideal é que você escolha um acessório mais marcante para cada um dos looks. Se escolher a gravata borboleta, por exemplo, o suspensório e o lenço no bolso devem ficar de lado. Mas isso não significa, é claro, que você não possa usar outros acessórios no mesmo look. É possível investir naqueles mais neutros, como o relógio e os óculos.

Os óculos, vale dizer, apesar de serem muito associados ao estilo nerd, não são obrigatórios. O ideal é que somente pessoas que realmente precisam o utilizem para que o estilo fique natural, combinando elegância e descontração.