Quais bolsas você precisa ter no armário?

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de junho de 2021.

Conheça os principais estilos de bolsas para apostar e combinar com diversos looks.

Se você quer reformular o armário e ainda criar looks, desde os casuais aos mais arrumados, precisa conhecer os modelos de bolsas indispensáveis para uma mulher moderna e versátil. Ao investir em determinados modelos, você pode criar diversos looks: para o final de semana no campo, para a balada e até para as férias.

Fizemos um compilado de modelos de bolsas que podem servir para uma transição de estilo, para quem está montando um novo guarda-roupa, ou até para quem está com dificuldade em encontrar os formatos e modelos adequados.

Dicas gerais para a escolha de uma bolsa

Invista em cores neutras

A maior parte das bolsas fáceis de combinar no dia-a-dia tem cores neutras, que casam bem com a maior parte dos looks. Por isso, procure modelos com tons de marrom, nude ou preto, por exemplo.

Saiba quanto pode investir

É essencial entender quanto você pode investir, para então decidir o melhor modelo. Se não está em um momento favorável para comprar uma bolsa cara, procure modelos mais simples e versáteis, que podem cair bem em variados estilos e ocasiões.

Na dúvida, opte pelas bolsas médias

Pensando ser importante considerar o tamanho do seu corpo na hora de escolher uma bolsa, as médias podem casar com todos os tipos de corpo. Uma bolsa muito grande para uma mulher mais baixa, por exemplo, pode achatar a silhueta, sendo mais indicada para mulheres altas.

Bolsas para ter no armário

Bolsa média preta

Esse modelo é fácil de combinar com quase todas as produções presentes no armário. É versátil e pode ser utilizada tanto para ocasiões mais sérias como mais casuais. Procure optar por uma bolsa média preta com alça tira-colo. Dessa forma, ela pode dar uma alongada na silhueta.

Preste atenção na hora da compra e perceba se ela tem alça de corrente. Dependendo da quantidade de itens que você costuma levar, a bolsa pode machucar o ombro. Isso já é diferente com bolsas que possuem tiras mais grossas, que são mais confortáveis. A mesma atenção vale para a tira de mão.

Bolsa média com tons claros

Existem alguns looks mais neutros, com tons pastéis ou mais claros, que ficam pesados com bolsas pretas. Por isso, ter uma bolsa mais clara é essencial para casar com essa produção sem comprometer a beleza e a sofisticação do look.

Na hora de escolher o modelo, tenha cuidado com excesso de detalhes e procure optar por um modelo mais neutro. Dessa forma, você consegue começar e terminar a semana com ela, sem precisar ficar trocando.

Bolsa clutch

Nem todo mundo percebe a importância ou lembra da bolsa clutch na hora de investir. Porém, esse modelo pode servir para eventos sociais. Apresentada com tamanho ainda menor que de uma bolsa pequena, é indicada para um jantar importante, uma festa de 15 anos ou até um encontro mais formal.

As bolsas grandes e médias não são indicadas para esse tipo de ocasião por roubarem a atenção do look. Por isso, a clutch é a bolsa mais adequada, já que pode ser casada com vestidos mais longos, midis e até curtos na medida certa. Existem modelos de clutch para todos os gostos, estilos e bolsos. Lembre-se de conferir se os seus itens fundamentais cabem nela.

Bolsa de praia

A bolsa da cidade não é adequada para o ambiente praiano, já que o material não é indicado para esse tipo de uso. Devido ao sol, à água e aos produtos que costumamos usar, uma bolsa de maior valor agregado pode ficar desgastada.

Por isso, levar em consideração o ambiente é importante. A bolsa de praia é um modelo que pode ser utilizado até para fazer compras caso queira encontrar uma nova utilidade para ela enquanto não está na praia. Além disso, permite levar bastantes itens sem estragar a bolsa do dia-a-dia.

Mochila ou shopper bag

Essas últimas opções são modelos diferentes, mas ambos cumprem a mesma função: permitem que você ande com bastantes objetos na bolsa, como notebook e itens maiores. A escolha fica por sua conta, dependendo bastante da ocasião e do look que escolher.

Com esses modelos, é possível ter um armário bem otimizado, versátil e completo, sendo possível utilizar essas bolsas durante muito tempo e em várias ocasiões, looks e tipos de produções. Procure bolsas que combinem com seu estilo e suas necessidades. Na hora da compra, cuide com os excessos de fivelas, aplicações e detalhes que as peças muito batidas e roubem a atenção.