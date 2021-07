5 acessórios atemporais e agênero para você adicionar ao look

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de julho de 2021.

Conheça os acessórios que podem imprimir estilo em qualquer roupa do seu dia-a-dia.

Escolheu a roupa para um evento, mas acha que falta algo? Temos um truque para você complementar o seu estilo e imprimir ainda mais personalidade no look escolhido. Se usados da maneira certa, óculos, lenços, colares, bolsas e acessórios são as opções perfeitas para aprimorar um look e acrescentar detalhes que farão qualquer roupa sair do comum.

Mas é importante lembrar que existem algumas regrinhas para seguir quando se fala de acrescentar acessórios às roupas do dia-a-dia: prestar atenção nas estampas, usar peças que contrastam com as cores dos acessórios e evitar excessos são pontos fundamentais para combinar tudo isso.

Veja 5 acessórios que vão complementar as roupas que você usa no seu cotidiano. O melhor de tudo? São acessórios que podem ser usados por todos os gêneros.

Bolsas

Práticas e disponíveis em diversos modelos, as bolsas não são usadas apenas para guardar coisas: são ótimos complementos para as roupas. Basta optar por uma que confira ao seu look o que você preferir: se quer acrescentar elegância, uma clutch ou uma mochila mais minimalista são ideais. Mochilas de sarja são perfeitas para um estilo mais street wear e os modelos com estampas são perfeitos para dar um ar divertido a um look monocromático.

Lenços

Os lenços se destacam por sua variedade e diferentes modos de uso, tornando-se acessórios perfeitos para serem usados como echarpes, acessórios para o penteado e até mesmo como pulseiras.

Escolha uma das cores ou estampas que podem ser usadas em sincronia com a roupa do dia e busque a melhor maneira de mesclá-la ao look: se o dia estiver frio, o lenço se torna uma ótima alternativa ao cachecol; no calor, ele é uma boa terceira peça para garantir elegância e camadas à roupa; e ainda existem diversas maneiras de usá-lo para variar o seu penteado, dando todo um toque especial.

Cadarços

Eles podem passar despercebidos muitas vezes, mas são importantes para imprimir personalidade em seus looks: os cadarços podem ser usados não só da maneira tradicional, em sapatos, mas também como objetos para montar um visual despojado.

Para tênis, sapatos, coturnos e botas, é possível variar e substituir os cadarços brancos e pretos por opções coloridas ou estampadas. Por sua praticidade e facilidade na hora da troca, eles podem ser combinados com diferentes looks de acordo com a cor predominante.

E porque não usar os cadarços como cintos? Algo comum entre os skatistas, o uso de cadarços no lugar de cintos confere um estilo despojado e street para qualquer roupa. Além disso, é possível usar a criatividade para usar os cadarços em qualquer peça de roupa: moletons, blusas e até mesmo camisetas estilizadas podem contar com eles como complemento.

Colares

Peças-chave para dar brilho a qualquer produção, os colares devem ser usados para destacar os looks ou como pontos centrais deles. É possível escolher entre os diversos tipos de colares, como gargantilhas, que funcionam com decotes mais abertos; maxi colares, que vão bem com blusas neutras e lisas; e a composição de colares, onde dois ou mais peças de tipos diferentes são usados para criar um estilo único.

Anéis

Os anéis podem ser discretos, mas são um ótimo complemento para qualquer visual, justamente por imprimirem personalidade de uma maneira delicada. Os diversos tipos existentes, como maxi anéis, anel de polegar e anel de falange, assim como os materiais com os quais são feitos, como diferentes pedrarias, metais e até mesmo madeira, garantem que eles possam ser usados com as mais diversas roupas.