Quais os objetos de escritório mais importantes?

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de julho de 2021.

Veja lista de itens para tornar seu trabalho mais produtivo e menos estressante

Montar uma estação de trabalho que seja útil, confortável e apropriada pode trazer inúmeros benefícios para a produtividade e os resultados esperados. Seja no home office, seja na empresa, alguns materiais de escritório são imprescindíveis para realizar um bom trabalho.

Tais itens vão desde os móveis, incluindo seu posicionamento, até objetos de organização. Todos esses detalhes podem contribuir para uma rotina menos tensa e estressante para você.

Por isso, investir nos objetos certos, de acordo com sua necessidade, é também se prevenir contra problemas físicos e psicológicos. Confira alguns itens interessantes para adquirir!

1- Suporte para notebook

Muitas empresas já faziam uso de notebooks em seus escritórios, mas, com a chegada do home office, ele se tornou praticamente parte da família. Entretanto, o uso prolongado do computador no colo pode trazer inúmeros problemas de saúde, principalmente relacionados à coluna e à postura.

Dessa forma, para quem trabalha o dia todo pelo notebook, o ideal mesmo é adquirir um suporte que coloque a tela na direção do olhar quando a pessoa está sentada. Isso evita que ela olhe muito para baixo ou para cima na hora de trabalhar, o que, no final do dia, pode resultar em dores no pescoço e na coluna.

2- Apoio para os pés

Assim como o suporte para notebook, outro item que contribui com a ergonomia do ambiente de trabalho é o apoio para os pés. Como o nome sugere, o objeto é como um degrau elevado, que evita que a pessoa fique com os pés distantes no chão ou em posição que cause dor no final do dia.

Esse produto é importante para quem deseja evitar dores e incômodos, mas a longo prazo traz benefícios ainda maiores, já que previne problemas de coluna e até nas articulações das pernas e dos pés.

3- Cadeira ergonômica e confortável

É o objeto mais importante para quem não quer deixar a saúde e o conforto de lado enquanto trabalha. Uma cadeira confortável e na altura certa (considerando a mesa e o apoio de pés) pode ser a solução dos problemas de quem sofre com dor na coluna. Por isso, sempre é indicado investir em uma boa cadeira.

Existem diversos modelos disponíveis no mercado, desde as mais tradicionais até as chamadas “cadeiras gamer”, que ganharam destaque durante o home office por terem partes e regulagens a mais, que prometem muito mais conforto no dia a dia.

4- Caderno para anotações ou planejamento

Itens que não podem faltar, seja no escritório da empresa, seja no home office, são os de organização. Os cadernos, planners e agendas são ainda muito utilizados para a organização no trabalho, pois ajudam no foco e na produtividade.

Muita gente utiliza ferramentas digitais e online para se organizar, mas ter pelo menos uma alternativa de anotação analógica pode ser útil para informações gerais, como um número de protocolo, o nome de alguém ou até mesmo algo pessoal, sem falar nas pendências que surgem enquanto se faz outra tarefa. Depois, é só pegar o que foi anotado e passar para seu método de anotação.

5- Organizadores e pasta de arquivo

Trabalhar em uma mesa ou local organizado é essencial, especialmente para quem precisa de foco e concentração. Um ambiente visualmente limpo e bem planejado pode contribuir com a produtividade e diminuir o estresse.

Dessa forma, organizadores de papel e cabos e outros itens de escritório são essenciais para manter essa arrumação e tornar o ambiente mais agradável para trabalhar. Existem inúmeras opções, tanto de formatos quanto de materiais, para você organizar seu escritório da maneira que achar melhor.

Para quem está começando a organizar o próprio escritório, essa lista de cinco objetos importantes pode fazer toda a diferença na hora do trabalho, sendo um investimento para a saúde, tanto física quanto mental.