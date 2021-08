Empresa brasiliense cria projeto com foco na saúde mental e física dos colaboradores

Compartilhe Facebook

11 de agosto de 2021.

11/8/2021 –

Projeto TecSaudável orienta os colaboradores sobre prática regular de exercícios e alimentação saudável

Com o propósito de incentivar a busca por uma vida saudável entre seus colaboradores, a Tecnisys, empresa de TI, elaborou em parceria com o Grupo ELO (administrador do plano de saúde da empresa) o projeto TecSaudável. Lançado em fevereiro deste ano, o programa reúne 28 colaboradores que são orientados a praticarem regularmente atividades físicas e ter uma alimentação saudável. “A OMS estima que 30% a 50% das pessoas desenvolveram algum tipo de problema de saúde durante a pandemia. Lançamos o projeto para acompanharmos de perto o nosso time nesta relação com a saúde física e mental”, explica Laryssa Lisboa, Gerente de Recursos Humanos da Tecnisys. “O equilíbrio emocional e o bem-estar físico contribuem para o rendimento profissional e o clima organizacional”, conclui.

O projeto, que irá até dezembro, já traz resultados positivos. Eduardo Caetano, Analista de Suporte da Tecnisys, já perdeu 5,8 kg. O primeiro exame de bioimpedância assustou o jovem de 19 anos quando indicou que a sua idade corporal correspondia a uma pessoa de 46 anos “Na hora que descobri que estava muito acima da média ligou um alerta interno. Sempre tive muita facilidade de emagrecer e gosto de fazer atividades físicas. Voltei a praticar corrida e me alimentar melhor imediatamente”, conta.

O analista comenta que a reeducação alimentar – com menos carboidratos, mais alimentos saudáveis e menor quantidade – o ajudou ter um sono melhor e se sentir menos cansado após a jornada de trabalho “O TecSaudável não é só emagrecimento. É uma mudança de estilo de vida”, explica. “Ter colegas de trabalho nesse projeto é um grande incentivo. Ajuda bastante o fator ‘competição’”, conclui.

Os inscritos recebem orientações remotas de profissionais da área de saúde, podendo ser encaminhados para consultas presenciais. “Fizemos neste mês a 1ª bioimpedância para acompanharmos as conquistas dos colaboradores. A próxima está prevista para setembro”, comenta Angelina Silva, Enfermeira, do Grupo ELO. Aqueles que apresentarem qualquer tipo de alteração nos exames terão acompanhamento mensal de uma enfermeira do Grupo, por telefone, e com o suporte do ELO Concierge – para agendamento de exames e consultas.

Receitas e Ginástica Laboral

Os participantes do projeto TecSaudável receberam um e-books com receitas simples e de baixa caloria para auxiliar no cardápio do dia a dia. “Para o segundo semestre estamos preparando uma série de exercícios para os colaboradores realizarem no ambiente de trabalho ou em casa para melhorar a saúde e evitar lesões”, explica Angelina.