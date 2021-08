Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de agosto de 2021.

Minas Gerais – Previsão do tempo para Minas Gerais nesta segunda-feira, 16 de agosto

Minas Gerais – Nesta segunda-feira (16/8), o tempo segue estável com temperaturas elevadas em Minas Gerais. Apesar disso, há chances de pancadas de chuva isoladas, especialmente no Sul de Minas, na divisa com os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

No Leste do estado, a previsão é de que ocorra maior concentração de nuvens. Já no Triângulo Mineiro, o alerta é para baixa umidade relativa do ar, que também deve ser observada em outras regiões mineiras, principalmente à tarde, com exceção para o Leste de MG.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).