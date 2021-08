Temporada 2021-22: com reforços de peso, PSG mira a Champions League

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de agosto de 2021.

Principal protagonista do futebol francês nos últimos anos, o Paris Saint-Germain (PSG) ainda não conseguiu triunfar no cenário europeu como no âmbito doméstico. Não por acaso, o bilionário Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, nunca escondeu que o seu principal objetivo na administração do clube é conquistar o que seria a primeira UEFA Champions League na história do time francês — torneio esse que é considerado como o mais importante do mundo a nível de equipes.

Para conseguir alcançar essa ambiciosa meta a diretoria do PSG não tem poupado esforços para qualificar o elenco, que já é formado por uma base de jogadores da mais alta prateleira do futebol mundial, como por exemplo os atacantes Neymar Jr., principal nome da Seleção Brasileira, e Kylian Mbappé, atual campeão do mundo com a França. Após a queda para o Real Madrid em 2028- 2019, na temporada seguinte, por pouco ambos não conseguiram conduzir o time parisiense ao título do UEFA Champions League — perderam para o Bayern de Munique na grande decisão.

Pensando na nova temporada, o treinador argentino Mauricio Pochettino e o brasileiro Leonardo Araújo, ex-jogador e atual diretor esportivo do PSG, priorizaram em reforçar o sistema defensivo ao contratar dois dos melhores jogadores do mundo em suas respetivas posições: o goleiro Gianluigi Donnarumma e o zagueiro Sergio Ramos.

Donnarumma chega com moral no PSG

Considerado por muitos especialistas como um dos melhores goleiros do mundo na atualidade, Donnarumma chega ao PSG em alta. Recentemente, no título da Eurocopa conquistado pela Itália sobre a Inglaterra nos pênaltis, o novo reforço do clube de Paris foi eleito o melhor jogador da competição.

Revelado pelo Milan, Donnarumma tem 22 anos e foi titular do time milanês nas últimas seis temporadas. Quando estreou no futebol profissional, na temporada 2015-16, o goleiro tinha apenas 16 anos. Desde então, ele tem provado anos após ano o seu grande talento debaixo das traves.

O atleta agora disputará posição com o costarriquenho Keylor Navas, de 34 anos. Titular absoluto do PSG na última temporada, Navas está no rol dos principais arqueiros do mundo nos últimos anos e foi eleito o melhor jogador da CONCACAF na década passada, sendo peça fundamental em várias conquistas de peso no período em que defendeu o gol do Real Madrid — entre os anos 2014 e 2019.

Segundo o “Jornal L’Équipe”, Navas ficou furioso com a contratação de Donnarumma e não descartou deixar o clube parisiense assim que soube da notícia. No entanto, ele acabou entendendo a situação e, ao que parece, permanecerá no elenco em 2021.

Multicampeão, Sergio Ramos é uma grande aquisição para o PSG

Veterano de 35 anos, o espanhol Sergio Ramos já provou que ainda tem gasolina no tanque para queimar. No Real Madrid, equipe que o zagueiro defendeu nas últimas 16 temporadas, Sergio Ramos conquistou incríveis 22 títulos.

No PSG, não há muitas dúvidas que o treinador Pochettino irá dar ao jogador a posição de titular absoluto. Sendo assim, o brasileiro Marquinhos e o francês Presnel Kimpembe, ambos titulares em suas respectivas seleções nacionais, irão disputar entre si para definir qual será o companheiro do ex-Real Madrid.

Por outro lado, caso o técnico argentino faça uma escolha por um esquema com três zagueiros, é muito provável que o trio de defensores seja formado justamente por Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe.

Além da quase que inquestionável qualidade técnica do espanhol, é fato que ele também pode contribuir e muito com sua larga experiência em UEFA Champions League. Afinal de contas, Sergio Ramos foi peça muito importante do Real Madrid em quatro conquistas da competição continental, nas seguintes edições: 2013–14, 2015–16, 2016–17 e 2017–18.

PSG cotado entre os principais favoritos da próxima edição da Champions League

Nas principais prévias e probabilidades de título que antecedem a nova edição da UEFA Champions League, o time de Paris aparece entre os principais candidatos para vencer a competição.

Segundo o site de aposta esportiva Betway, o PSG está cotado como a 3ª força no ranking de favoritos, com 13% de chances de conquistar o torneio continental. Os dois primeiros da lista são Manchester City (com 22%) e Bayern de Munique (com 14%).

Já o atual campeão Chelsea, que na última edição da competição bateu na decisão o Manchester City, de Pep Guardiola, é considerado nas prévias como o 5º candidato a levar o título, com 10% de chances de levantar o caneco pela segunda temporada consecutiva.