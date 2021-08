Crescimento do uso de chatbots no Brasil em 2021

Empresa divulga as 3 mudanças impactantes no mundo do negócios

O crescimento do uso de chatbots se tornou um movimento acelerado de transformação digital no mundo todo. Pesquisas da MarketsandMarkets, com perspectivas para 2024, apontam que o mercado de bots inteligentes deverá crescer 30% a cada ano.

O ano de 2020, atingido drasticamente pela chegada da pandemia de Covid-19, obrigou muitas empresas a acelerarem processos de digitalização. E a continuação do distanciamento social em 2021 prossegue, confirmando as tendências em assistente virtual projetadas no início do ano.

Crescimento do uso de chatbots no Brasil

O Brasil também foi impactado por fortes mudanças, a partir de 2020. Sem saber quando a pandemia acaba e precisando de soluções para manter o mundo dos negócios ativo, a saída para muitas empresas foi recorrer às novas tecnologias e se adaptar aos novos cenários digitais.

Um desses recursos é o atendimento realizado por robôs inteligentes de conversação. O comportamento dos consumidores e suas novas expectativas em relação às marcas também mudaram. Para atender às novas demandas, os chatbots se tornaram aliados das empresas.

Para atender a todos, enquanto muitos funcionários precisavam ficar em casa cumprido serviços possíveis em segurança, os chatbots recepcionaram os clientes online para encontrar e concretizar suas compras.

O crescimento do uso de chatbots no Brasil foi divulgado pela Super Bots Experience 2020, através do Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots. Dentre as informações do mapeamento, as seguintes mudanças foram claramente impactantes no mundo dos negócios:

1 – O número de robôs de conversação aumentou 68% e passou de 60 mil para 101 mil até setembro de 2020;

2 – Dos 101 mil bots criados até a data de setembro de 2020, 24 mil estavam totalmente ativos, apresentando fluxo de conversas com usuários entre 2,2 bilhões por mês. Estes dados revelam o alcance no crescimento de atendimento por chatbots no Brasil de 120% em um ano;

3 – Ainda bastante presentes em espaços virtuais como Facebook Messenger e sites, os robôs inteligentes conquistaram presença também no WhatsApp. O aplicativo hoje é o principal canal para bots no País.

O Super Bots Experience de 2021 acontecerá novamente em formato 100% digital, entre os dias 24, 25 e 26 de agosto. Por lá será possível conferir os novos dados sobre a presença dos robôs inteligentes no cotidiano empresarial e comercial.

Importância da adoção dos chatbots

Um chatbot atende usuários online a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Esse trabalho, através de bots inteligentes, acontece durante conversas amistosas, fluidas e objetivas. Chatbots também podem ser internacionalizados e garantir uma conversa de verdade e inclusiva para cada um de seus usuários. Além de armazenarem todas as informações geradas diante dos contatos e se prepararem automaticamente para acessar essas memórias caso o cliente retorne o contato, evitando repetição básica de informações.

Outra vantagem é a possibilidade de integração do bot aos diversos canais de comunicação da empresa. Um chatbot bem construído processa tudo e se aperfeiçoa a cada conversa, podendo inclusive transformar qualquer simples visitante curioso em um cliente potencial.

Resumindo, em suas melhores versões, chatbots construídos com Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural, são capazes de interagir em diversos canais digitais, sem a frieza das URAs, compartilhando base de conhecimento e estimulando um diálogo espontâneo e conquistam cada vez mais os consumidores online, apresentando resultados positivos em diferentes setores e segmentos empresariais.

